Els ciutadans russos establerts a Manresa i el Bages opten per no opinar sobre la guerra entre Rússia i Ucraïna. Ni de forma anònima. Per por. Perquè l’opinió pública s’ha posicionat obertament al costat dels ucraïnesos i perquè, sense dir-ho obertament, la majoria són pro Putin. Davant d’això opten per passar desapercebuts. Els incomoda parlar-ne.

En una guerra tothom hi surt perdent, afirmen ciutadans russos amb qui ha parlat aquest diari. Asseguren que hi ha morts als dos bàndols, i que el conflicte no ve d’ara, sinó de lluny, en referència als problemes a la zona pro russa del Donbass. També coincideixen a dir que els mitjans de comunicació occidentals, els de Catalunya inclosos, no expliquen tota la veritat sobre el tema. «No em crec res del que diuen a la televisió», afirma un d’ells, que es refia més de les notícies que li arriben de la família, de Rússia. Comenten que s’ha de deixar passar temps perquè se sàpiga realment què és el que està passant. L’Ajuntament de Manresa té censats 128 ciutadans russos a la ciutat, segons dades del darrer padró del juny del 2021. D’ucraïnesos n’hi havia 286. A la comarca del Bages no hi ha cap associació que aplegui ciutadans russos, ni tampoc organitzen cap mena d’activitats. En l’actualitat, a Manresa només hi ha una acadèmia d’idiomes, Madison, que ofereixi classes de rus. Bàsicament estan dirigides a empreses. Altres centres l’han deixat d’ensenyar per manca d’inscripcions.