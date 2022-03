La població de la Catalunya Central s'ha mobilitzat de forma massiva per ajudar el poble ucraïnès. Diversos municipis de la regió central han habilitat per als pròxims dies punts de recollida de productes de primera necessitat i primers auxilis per enviar a Ucraïna.

Bages

Manresa

De moment, no s’ha organitzat un gran punt de recollida a Manresa, però apareixen els primers moviments a través de la parròquia del Poble Nou de la ciutat. Durant la concentració que es va dur a terme l'1 de març en contra de la guerra, el consistori va animar la ciutadania a portar a terme iniciatives solidàries i va recordar que, en aquest sentit, el Fons Català de Cooperació informa que la manera més útil i efectiva és fer aportacions econòmiques a les campanyes impulsades per propi ens i per Creu Roja.

Grups de veïns han fet una crida a les farmàcies de la ciutat perquè els ajudessin aportant medicines i materials de cura que traslladaran al seu país. Ahir en recollien els primers resultats. El primer punt de recollida ha estat a la farmàcia Tuneu i que els han donat diverses caixes de material. Les farmàcies que els són més conegudes o més properes han estat les primeres a solidaritzar-se amb els ucraïnesos de Manresa.

Actualment, el convent de Santa Clara de Manresa també ha començat a buscar pisos per acollir refugiats de la guerra d'Ucraïna. La religiosa sor Lucía Caram, encarregada de la gestió, ha fet una crida a totes aquelles persones que disposin d'un pis a Manresa que el cedeixin o el lloguin a un preu social a la fundació.

Sant Joan de Vilatorrada

Des de Sant Joan de Vilatorrada, l'associació Ucraïna al Cor recull aliments i medicaments a l'antic Jutjat de Pau. Les donacions es poden fer els matins de 9.00 a 14.00 hores i a la tarda de les 17.00 a les 20.00 hores. El consistori també ha habilitat la planta baixa de l'Ajuntament com a punt de recollida.

Súria i Castellbell i el Vilar

Els ajuntaments de Súria i Castellbell i el Vilar també s'han afegit a la campanya que està portant a terme l’associació Ucraïna al Cor. Les donacions al municipi bagenc es poden portar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la Casa de la Vila ambdós municipis, en horari d’atenció al públic. En un comunicat, el consistori ha informat que actualment els productes més necessaris són bateries externes, piles, lots de llum amb piles, medicaments, menjar infantil, bolquers i productes d’higiene femenina.

Navarcles

En una publicació al perfil oficial de Twitter, l'Ajuntament de Navarcles ha anunciat el llistat de materials que els veïns poden lliurar al consistori en horari laboral.

Sant Salvador de Guardiola

El consistori del municipi bagenc juntament amb la col·laboració del Casal de la Gent Gran de Guardiola i l'Associació de veïns de Salelles ha iniciat una campanya de recollida de productes a la Sala Polivalent del Calvet, els dimarts i dijous de 16 a 18 hores, i el Casal Cal Santmartí de Salelles, els divendres de 17 a 19 hores.

Sant Fruitós de Bages

Del 7 al 10 de març, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i els centres educatius del municipi - l'escola Pla del Puig, Monsenyor Gibert, Paidós, l'institut Gervert d'Aurillac i la llar d'Infants Les Oliveres- habilitaran punts de recollida d'aliments, roba d'abric, llanternes i menjar per animals.

A la comarca del Bages, també s'han sumat a la recollida de material sanitari, medicaments i aliments poblacions com Navarcles, el Pont de Vilomara, Santpedor, Sallent, Avinyó, Rajadell i Callús.

Solsonès

Solsona

La població de Solsona s'ha mobilitzat de forma massiva per participar en la recollida de productes de primera necessitat i primers auxilis per enviar a Ucraïna. Per això, el consistori ha demanat a la població que s'ajusti als materials que s'han demanat i que no portin aliments, ja que des de Guissona, l'indret on se centralitza la campanya, no es poden fer arribar.

El municipi està obert a la recollida de sacs de dormir (calents o gruixuts), roba de llit, mantes, màrfegues, piles de qualitat i cinta americana. També fa falta material sanitari, com pomades o gels per a cremades; aigua oxigenada; povidona iodada (Betadine o similar); guants sanitaris, benes (10x15 cm o 15x5 cm), gases, esparadrap i analgèsics (paracetamol).

Des de dimarts a Solsona hi ha habilitats dos punts de recollida: els matins, de dos quarts de nou a dos quarts de tres a l’ajuntament i les tardes, de quatre a vuit del vespre, a la Biblioteca Carles Morató. La setmana vinent es valorarà com continuar la campanya. La residència Hospital Pere Màrtir Colomés hi col·labora mitjançant capses de cartó.

Berguedà

Berga

Berga també s'ha sumat a la recollida de material per a Ucraïna habilitant un punt a la Gratibotiga del Banc del Temps del Berguedà, ubicada al número 35 del carrer del Roser. L'acció tindrà lloc els propers 4,5,8,9 i 10 de març des de les 10.30 hores a les 13 hores. Dilluns 7 de març també obrirà un torn de tarda des de les 17 a les 20.30 hores.

Bagà

El punt de recollida a Bagà se situarà al Club Sant Jordi el dijous i divendres de 16 a 18 hores i dissabte d'11 a 13 hores del matí i de 16 a 18 hores. El consistori ha demanat a les persones que vulguin portar productes que prioritzin el lliurament de roba d'abrigar, menjar en llauna i conserves, bolquers, tovalloletes, farinetes i pastetes per a infants, tampons, compreses, desodorants, raspalls de dents i pasta dental.

Anoia / Baix Llobregat

Igualada

El Banc de Queviures d'Igualada, situat al carrer Sant Carles número 80, també disposa d'un punt per donar material. Les donacions es podran fer els dimarts i dijous de 9h a 13h. El consistori ha demanat a tot aquell que vulgui participar que s'asseguri que el material es trobi en bon estat i aguanti el transport. L'Ajuntament també ha facilitat els comptes del Fons Català i la Creu Roja per efectuar donatius econòmics.

Moianès

En el marc d'una setmana, des de l'1 fins al 8 de març, l'Escola Pia de Moià farà una recollida de calçat, roba d'abric, mantes, material sanitari i menjar preparat. El centre ha anunciat a través de Twitter que la recollida tindrà lloc al claustre de l'escola situada al número 15 de l'avinguda de l'Escola Pia.