Fem Poble Sallent ha lamentat «el fracàs anunciat» del projecte que fa un any i mig va anunciar l’Ajuntament de Sallent per destinar 18 pisos a habitatge cooperatiu per a joves i que ara ha deixat en suspens per manca de socis que el puguin tirar endavant. Segons el regidor de Fem Poble Guillem Cabra es tractava d’«una iniciativa molt necessària però mal planejada des de l’origen». Ara que el govern d’ERC ja ha anunciat que es replanteja el model d'habitatge per a l’edifici de Bisbe Valls, Fem Poble aposta per convertir-lo en un equipament de pisos tutelats.

La candidatura municipalista exposa que va donar suport des del primer moment al projecte «però va avisar al govern i a l’alcalde que calia reorientar-lo, que així no funcionaria». Cabra assenyala que «es tractava d’un pla desproporcionat per a Sallent, a preus massa elevats i sense un impuls social al darrere». Fem Poble considera que «part del fracàs ha estat degut a la despreocupació del govern municipal que ha delegat la protecció del dret a l'habitatge a un tercer, sense esmerçar-hi tots els esforços per fer-ho possible».

Després de diverses crides a la població, el projecte s’ha descartat per manca de veïns que volguessin formar-ne part. Un dels motius de la falta de socis per tirar endavant el projecte, és, segons Fem Poble, que «el cost econòmic feia difícil l’accés als habitatges, encara més per als joves». El grup polític, actualment a l’oposició, lamenta que l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i el seu govern «han començat la casa per la teulada i s’han dedicat a fer propaganda política sense cap resultat tangible».

Guillem Cabra recorda que fa anys que han posat sobre la taula un projecte global en polítiques d’habitatge «que no passa per crear petits bolets sinó per convertir-ho en una preocupació central de l'Ajuntament». Algunes de les mesures que creuen necessàries són la implantació d’una oficina local d’habitatge, que permeti al consistori emprendre polítiques serioses d’habitatge i que serveixi per revertir la pèrdua d’habitants i l’envelliment de la població de Sallent.

Fem Poble considera que també caldria disposar d’un cens per localitzar els pisos buits que, segons apunta, les últimes dades parlaven de 700 habitatges buits a Sallent, un de cada tres de grans propietaris. Una altra mesura que proposa el grup de l’oposició és «l’impuls d’un programa de rehabilitació d’habitatge antic, amb un pressupost generós». Per últim, Cabra també apunta a l’aposta per la masoveria urbana, l’habitatge cooperatiu a petita escala i ajudes a l’emancipació dels joves. «D’idees no ens en falten, cal voluntat política per situar a la centralitat el problema de l’habitatge a Sallent», assegura.

Ara que el projecte d’habitatge cooperatiu ha quedat aturat, Fem Poble aposta per convertir l’edifici de la plaça de la Pau en un equipament de pisos tutelats, que respongui a la necessitat d’aquest tipus d’habitatge per a gent gran amb un cert grau d’autonomia.