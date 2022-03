Carme Forcadell va reivindicar la lluita feminista per aconseguir una societat millor, en l’acte Dones republicanes al servei del poble i del país, en el qual també va participar l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán. L’activista i expresidenta del Parlament va començar exposant la discriminació que pateixen les dones a través de la seva experiència a la presó de Mas Enric on assegurar que es va trobar amb unes recluses que va qualificar com «les més desafavorides de la societat» i que moltes d’elles «no han tingut ni una primera oportunitat» i que la presó és una tercera condemna, després de la del jutge, la d’estar en una presó pensada per i per a homes i finalment la culpabilització d’haver deixat els fills o la mare pel fet d’estar a la presó.

Va explicar que moltes d’aquestes dones «han delinquit perquè abans han estat víctimes» ja que si no haguessin nascut en l’entorn en què ho van fer possiblement no haurien acabat a la presó. També de l’experiència a Mas d’Enric, amb uns 700 presos homes i unes 40 dones, va insistir que es tractava d’un centre per a homes. Va posar d’exemple la formació que es fa a la presó, cursos de soldadura i per portar carretons, tot pensat per a homes. I també va destacar que les feines més ben remunerades de la presó, les feien homes, i situacions com per exemple, que quan ella hi va arribar no hi havia assecadors pels cabells, per a les recluses que tenien «una autoestima tant baixa» que ni tan sols els reclamaven.

Més enllà de constatar la discriminació de la dona a la presó viscuda en la seva pròpia pell, Forcadell va posar de manifest que a Catalunya hi ha «unes bones lleis per que fa a les dones» però hi ha coses que fallen, ja que no s’ha eradicat la violència masclista i ni la bretxa salarial. També es va mostrar convençuda que si el poder estigués en mans de les dones, la societat seria millor i que «hi hauria menys conflictes» i va posar de manifest que els països considerats «més feliços» són en els quals hi ha més igualtat, com Finlàndia. A nivell general i sobre el feminisme, Mazcuñán va remarcar que «ha anat més enllà i ha aconseguit sumar altres moviments, com l’antiracista o l’ecologista» i també que les polítiques feministes les poden fer tant homes com dones.