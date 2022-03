L’Ajuntament de Fonollosa ha posat a la venda dues parcel·les edificables a Canet de Fals. Estan ubicades al carrer Rossinyol i Minguet als números 6 i 8 amb una superfície de 549,97 i 740,08 metres quadrats respectivament. Aquestes finques estan actualment sense ús i amb aquesta alienació es pretén donar resposta a la necessitat d’augmentar l’oferta de sòl destinada a l’habitatge que permeti l’arrelament de noves unitats familiars al municipi, així com reforçar els ingressos municipals pel finançament de diverses actuacions pendents per la millora dels equipaments municipals.

El preu mínim que podrà oferir-se és de 23.650 euros pel que fa a la primera parcel·la i de 31.820 euros la segona. Les persones interessades en presentar-se al concurs han de constituir una garantia provisional. En aquest cas és del 3% del valor que s’ha assignat a aquest sòl edificable. Així la garantia per la primera parcel·la s’ha fixat en 709,50 euros i el de la segona de 954,60 euros. No s’admetran ofertes econòmiques inferiors a la del preu base d’alienació esmentats. Les ofertes econòmiques formulades pels participants, no es podran alterar un cop ja s’hagin presentat.