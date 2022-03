Sallent es va acomiadar ahir de la festa més esbojarrada de l’any amb una rua mortuòria encapçalada per la reina Carnestoltes. La concorreguda cercavila va comptar principalment amb la participació de la gent del poble, que no van faltar al tradicional comiat d’un Carnaval que enguany s’ha viscut amb especial entusiasme després del parèntesi de l’any passat a conseqüència de la pandèmia.

El Carnaval, que enguany arriba a la 45a edició, s’ha celebrat a l’engròs amb la recuperació del format de set dies, amb la reincorporació del dijous gras. En aquesta ocasió, la protagonista de l’obertura de la festa gran de Sallent va ser una reina Carnestoltes amb aires de Teresina, que ahir no es va cremar, com és habitual, ja que la població la tornarà a rebre en l’edició d’aquest estiu.

La vetlla de la protagonista de la nit va arrencar a la plaça de la Verdura amb molta expectació per part del públic. Després que un petard marqués l’inici de la vetllada, un dels organitzadors es va dirigir als assistents vestits amb ornaments fúnebres per anunciar-los que la reina Carnestoltes estava a punt de partir en un viatge per l’espai i calia acomiadar-la com mana la tradició sallentina.

Minuts després, la cercavila va començar a desfilar en direcció la plaça de la Pau amb la carrossa de la reina Carnestoltes al capdavant, rodejada pels dimonis alats, els personatges clàssics encarregats d’acabar amb el rei Carnestoltes en els últims anys. Els participants seguien el recorregut mentre ballaven al ritme de les xarangues Zebrass i Màgic per dir adeu als dies de gresca que s’han viscut al poble.

Entre els assistents, hi havia les sallentines Marisa Badia i Mireia Prat, que explicaven que l’enterro de la sardina sempre té un accent molt local. «És un dia que no trobes tanta gent perquè la majoria de participants són del poble», destacaven. Fins i tot, afegien que hi ha gent que es demana festa l’endemà per poder celebrar amb plenitud un comiat que s’allarga més enllà de la mitjanit, amb concerts com el del grup de versions La Tropical, que va ser un dels encarregats de tocar ahir.

La rua va culminar a la torre del Gas, des d’on els assistents van gaudir d’un castell de focs, més espectacular que altres anys, i es van acomiadar de la reina Carnestoltes, que es preparava per al seu viatge a l’espai. A partir d’una projecció, els espectadors van presenciar com la seva sortida amb coet es veia interrompuda pels dimonis alats, de forma que es van quedar sense saber a on va anar a parar la reina més estimada pels sallentins.

«No podem desvelar on és, però segur que tornarà a visitar el poble ben aviat», comentava amb un somriure Carles Vera, president d’El Carrilet, entitat organitzadora del Carnaval. Mentre aprofitava les últimes hores de disbauxa, posava de manifest que «la participació al conjunt d’activitats ha estat bona, tot i que la rua de dissabte va ser menys concorreguda que altres anys». Amb tot, feia un balanç positiu del retorn d’una festa popular que la gent del poble té marcada al seu calendari.