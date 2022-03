L’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort ha creat, a la Plaça Margarida, el Racó Solidari, un punt que neix com a homenatge a tots els veïns i veïnes del municipi. L’espai pretén posar en valor la solidaritat que sempre han tingut els residents del municipi, no només durant la pandèmia de la covid-19, sinó sempre que ha fet falta o s’ha fet necessària la col·laboració amb qualsevol causa que necessités de l’aportació de la ciutadania.

Segons fonts municipals, «els vilomarencs i les vilomarenques des de sempre han demostrat la seva disposició a ajudar posant el seu granet de sorra a les situacions en que se’ls ha demanat». Per aquest motiu, per tal de retre’ls un merescut homenatge, l’Ajuntament ha creat aquest espai ubicat a la Plaça Margarida, que «pretén rememorar i recordar aquest aspecte tan important en la societat en la qual vivim».

Aquest nou racó està presidit per un mural de grans dimensions, obra de la reconeguda il·lustradora catalana Pilarín Bayés, en el qual es repassa la història del municipi i també els seus aspectes més rellevants. També s’hi poden veure els punts d’interès més característics del terme municipal, així com un recull de les tradicions i celebracions que tenen lloc al municipi. També hi ha una referència ben actual a la lluita contra la covid-19.

En aquest punt també s’hi ha col·locat una estructura en forma de cor de color vermell en la qual es poden dipositar taps de plàstic que seran recollits i es destinaran a causes benèfiques, com per exemple la lluita contra el càncer infantil. Igualment, s’ha arranjat el banc de formigó ja existent amb una base de fusta per fer-lo més acollidor i agradable. Així, l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort homenatja i agraeix als seus veïns i les seves veïnes la solidaritat sempre demostrada a través d’aquest nou espai al municipi.