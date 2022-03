Les escoles del Bages se sumen a poc a poc a les mostres de suport a Ucraïna d'ençà que va esclatar la guerra al país. Els actes de rebuig envers conflicte bèl·lic es diversifiquen i els centres educatius treballen per aportar-ne la seva versió.

Entre les últimes que s'han dut a terme hi ha la dels alumnes de l'escola Joventut de Callús, que han volgut mostrar el seu rebuig al conflicte bèl·lic posant en pràctica les seves habilitats artístiques.

En aquest cas, cada grup d'alumnes ha pintat un mural que s'ha penjat a la tanca del centre. Els infants s'han implicat en la creació d'aquestes obres, decidint el lema que hi apareix i les tècniques que s'han dut a terme.

Entre altres, també hi ha la del col·legi Ave Maria de Manresa. En aquest centre, aquest divendres s'ha dut a terme una concentració al pati per condemnar el conflicte a Ucraïna i s'ha llegit un manifest redactat per l'alumnat de quart d'ESO. Els més petits d'Educació Infantil han deixat volar uns globus amb missatges per la pau.

Les dels alumnes de Callús i de Manresa se sumen a les desenes de mostres solidàries que han sorgit en els últims dies. De fet, aquest diari ja va mostrar un recull d'iniciatives espontànies.

La Catalunya Central també ha acollit manifestacions per condemnar els fets, alhora diversos municipis han habilitat punts de recollida de productes de primera necessitat i primers auxilis per enviar a Ucraïna.