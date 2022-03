Avinyó acaba d’estrenar una gimcana digital adreçada al públic familiar, que està basada en la guerra dels Matiners. Es tracta d’un joc de pistes digital que, sota el nom de 1848. La batalla d’Avinyó, proposa 8 enigmes que durant 40 minuts descobreixen part de la història del municipi bagenc en l’època de la segona guerra Carlina.

El joc online és una nova experiència turística, a través de la qual es resolen enigmes, es coneix el patrimoni històric d’Avinyó i es posen en relleu episodis de la història local d’una forma lúdica on tan important és la diversió com l’aprenentatge. Per començar a jugar cal escanejar amb el mòbil el codi QR que es troba al punt d’inici, el porxo de l’Ajuntament, on s’ha penjat la placa amb tota la informació. A partir d’aquest punt, el joc dona informació històrica, proposa enigmes i fa indicacions als participants d’on s’han de dirigir per trobar el punt següent. Un cop allà, l’aplicació dona més informació i una nova pregunta que s’ha de respondre.