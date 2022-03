Com ja és tradició, alguns municipis opten per celebrar la festa del Carnestoltes una setmana més tard de l’habitual. Entre els carnavals tardans que se celebren avui, i que recuperen la tradició després del parèntesi de l’any passat, hi ha els de Sant Fruitós, Navàs, Moià, Navarcles i Monistrol de Montserrat.

La festa de la disbauxa torna a Sant Fruitós de Bages avui amb opcions per a tots els públics, amb una rua familiar i una de jove que faran el mateix recorregut, a les cinc de la tarda i a les 9 del vespre, respectivament. La festa culminarà al pavelló d’esports amb el concert del grup Buhos. El Carnestoltes reganser de Navàs començarà aquest dissabte a 2/4 de 5 de la tarda i tindrà cercavila, berenar, lliurament de premis i ball. Tot plegat es farà a l’aire lliure, a la plaça de l’Ajuntament. Navarcles també recupera aquest any el seu tradicional Carnavarcles, tot a l’aire lliure per garantir les mesures de seguretat. La rua s’iniciarà a les 6 de la tarda al carrer de Pau Claris. Després, hi haurà la rebuda per part del rei i la reina Carnestoltes, entrega de premis i FrikiBingo. A Monistrol de Montserrat, la festa començarà a les 5 de la tarda amb l’inici de la rua de disfresses, amb la participació de la Colla de Diables Els Tronats i la Colla de Grallers de Monistrol. Hi haurà concurs de coreografies de comparses a la plaça de la Font Gran, animació infantil a l’Espai Joan Carles i Amat i, a la nit, discomòbil. Moià també celebra avui la festa del Carnestoltes amb una rua que sortirà del carrer de Nazari Alibés, a 2/4 de 7 de la tarda, i una festa al parc municipal a partir de les 11 de la nit amb el DJ Nandu. Avinyó farà la festa a l’abril Un dels Carnestoltes tardans més veterans, el d’Avinyó, ha optat per celebrar la festa més endavant i enguany es farà els dies 1, 2 i 3 d’abril. De la mateixa manera, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar també ha decidit ajornar a l’estiu la celebració del seu Carnestoltes. La tradicional rua s’ha traslladat al mes d’agost i s’afegirà als actes de la festa major d’estiu del municipi.