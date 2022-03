Les famílies d’ucraïnesos que viuen al Bages han estat una setmana treballa de manera incansable en la recollida de roba d’abric, aliments i medecines per portar de Sant Joan fins a la frontera. Però en les últimes hores, a mesura que s’han anat agreujant els atacs i que han caigut les primeres ciutats en mans russes han posat el punt de mira, també, en un altra qüestió: la repatricació.

Svitlana Hladiy, que dirigeix l’associació Ucraïna al cor que coordina la recollida, explicava ahir que està «molt preocupada» per poder aconseguir que la seva mare i algunes cosines puguin arribar a la frontera amb Polònia i des d’aquí organitzar algun autocar per portar-los cap a Sant Joan i Catalunya. «Som moltes famílies que estem intentant fer el mateix», explicava. «Al nostre país hi tenim pares, germans, cunyats, cosins i estem intentant organitzar un viatge perquè puguin venir amb nosaltres», explicava.

Una altra de les ucraïneses que treballen des de primera hora del matí fins a última de la nit al punt de recollida de Sant Joan, Olena Platsiy, també estava fent gestions per fer que la seva mare pugui arribar a Catalunya. «Es troba a unes 300 quilòmetres de la frontera. No sembla gaire lluny, però és molt difícil arribar-hi», es lamenta. Platsiy també ha explicat que s’han posat en contacte amb un noi i que «dimecres arribarà un família d’Ucraïna a Sant Joan. Tenim un pis però no té mobles ni electrodomèstics i ara ens hem d’organitzar per trobar alguna cosa per a ells abans de dimecres».

La de l’allotjament dels migrants serà la nova batalla a partir d’ara. Primer pot ser que hi hagi un degoteig de famílies que arriben amb comptagotes, però en els propers dies en poden arribar en més nombre perquè la migració és molt i molt important. Ahir, diferents fonts consultades per aquest diari comentaven la necessitat de trobar algun espai per poder rebre persones que arribin escapant de la guerra.

Hi ha alguna altra iniciativa per portar ucraïnesos a reunir-se amb els seus familiars a Catalunya, com la que està protagonitzant Sor Lucía Caram, la monja manresana, que ahir va agafar el seu vehicle i se’n va anar fins a la frontera d’Ucraïna a buscar la filla d’una família que actualment ja viu a Manresa i que manté relació amb el convent i la fundació de Santa Clara de la mateixa monja. Aquest diari va poder parlar ahir amb la religiosa que va comentar que havia tingut un bon dia de viatge i que espera trobar-se avui amb les persones que vol portar a Manresa.

Sor Lucía Caram ha previst que inicialment puguin ser acollits al mateix convent, però en els darrers dies ha estat fent crides a través de les xarxes socials per poder disposar de dos o tres pisos a Manresa destinats a famílies d’Ucraïna.

Segon local a Sant Joan

D’altra banda, la recollida de roba, sacs de dormir, medicaments, productes d’higiene personal i aliments ha superat les expectatives de la comunitat Ucraïnesa de Sant Joan. Han aplegat una gran quantitat de donatius i això ha provocat que el local que els havia cedit l’Ajuntament als baixos de l’edifici consistorial els hagi quedat petit. Des d’ahir també han habilitat un segon punt, a l’antiga fàbrica de cal Gallifa, de la mateixa població, per a la recepció de les donacions.

Els primers dies van sortir dues furgonetes cada dia en destinació a la frontera de Polònia amb Ucraïna, però en els darrers dies n’han sortit 3 cada dia. A part de recollir les aportacions dels veïns de Sant Joan i Manresa, Ucraïna al cor ha acabat gestionant moltes de les recollides que es fan en diferents punts del Bages i del Berguedà. I cada dia s’hi van afegint més poblacions.