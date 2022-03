Aquest mes de febrer, Òmnium Bages-Moianès ha convocat a la seva seu tots els participants a la plataforma Som Escola. Les sentències de la justícia espanyola que obliguen a aplicar el 25% de classes en castellà a l’ensenyament obligatori ha estat la raó per la qual, segons l’entitat, «creiem que cal tornar a activar la mobilització en defensa de la immersió lingüística a les nostres escoles, tal com ho vam fer per oposar-nos a la LOMQE, l’anomenada llei Wert, ara fa deu anys».

Una àmplia representació dels partits polítics, representants de centres educatius, sindicats de mestres i alumnes va prendre part en la primera reunió, a l’Espai Òmnium, on van compartir la situació lingüística actual i van reinstaurar formalment el moviment de cara a les accions, mobilitzacions i campanyes que es produiran els propers mesos. Paral·lelament, s’està fent arribar als centres educatius de les dues comarques que estan adherits a la campanya la pancarta de la plataforma, i de moment ja se n’ha penjat una quinzena.