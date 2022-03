La cuina catalana es donarà a conèixer als Estats Units a partir d’aquest proper Sant Jordi a través de la sallentina Alba Sunyer Oller (1972), resident a Detroit, que ha fet un llibre, Àpats (en anglès The catalan table), on presenta un centenar de receptes que volen recollir el corpus imprescindible de la gastronomia del nostre país. Arròs, escudella, sopes, pollastre i el pa amb tomàquet.

Però el llibre és molt més que un receptari. Per una part, vol explicar com fer els plats, però per altra els comenta des de la història i des del seu entorn. És un recull per cuinar i per aprendre la relació de la cuina amb la seva terra, fent èmfasi d’aspectes com les temporades dels productes principals de la menja o jugant amb rodolins i frases fetes pròpies.

Alba Sunyer va estudiar i treballar com a fisioterapeuta però un accident la va privar de continuar en aquesta feina. Aleshores es va reinventar en allò que li era una passió, la cuina. Des del 2008 viu als Estats Units en un projecte de parella. Primer va viure a Greenville (Carolina del Sud) i allà va fundar The Mediterranean Corner. Més endavant es va traslladar a Detroit i també hi va arrossegar la seva empresa i els càterings de cuina catalana.

El llibre va néixer fa uns quants anys com una necessitat de donar a conèixer, d’explicar, la cuina del seu país. «Als Estats Units hi ha molt poca cosa escrita de qui som, què mengem i com ens ho mengem», assegura.

En el procés creatiu ha anat incorporant idees i persones. Al seu coneixement dels fogons hi ha sumat el de la sommelier Clara Antúnez, que hi fa una proposta de maridatge dels plats amb vins, també catalans. I s’acompanya tot plegat d’una trentena d’opinions de cuiners catalans, que han triat un dels plats que hi ha al llibre per dir allò que els suggereix, perquè expliquin allà on els transporta. Entre altres noms de la cuina actual hi ha Carme Ruscalleda, Sergi de Meià, Quim Casellas, Fermí Puig, Albert Adrià, Ferran Adrià i Paco Solé Parellada. I cuiners de casa com Diego Alias (Ca l’Amador), Albert Franch (nebot de l’autora amb restaurant a Hèlsinki, Nolla) i Nandu Jubany (Can Jubany).

La proposta és molt del Bages i de Manresa, perquè Àpats és un llibre que edita la llibreria Parcir de Manresa i que serà el primer d’una col·lecció amb Joviat, Tasteu com a casa. El pròleg és del gastrònom berguedà Toni Massanés i també hi deixa el seu segell el reconegut Joan Roca. Una altra aportació amb segell de la capital del Bages és el disseny, de la manresana Ariana Torras, i les fotografies són de la parella de l’autora, el barceloní Javier Paricio.

Sunyer té previst poder presentar el llibre a Manresa abans de Sant Jordi. El volum té doble dedicatòria, a la mare Núria, que és la font de saber, i als seus fills, la Mar, l’Oriol i l’Arnau perquè no perdin la tradició catalana dels fogons.