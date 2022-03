Una trentena de persones va prendre part dissabte en la segona de les visites guiades impulsades per l’oficina de turisme de Santpedor per conèixer el recorregut que feien les dones santpedorenques a principis del segle XX per anar a rentar roba als safarejos del costat de cal Sequiaire.

Malgrat que la Séquia creua durant un bon tram el terme de Santpedor, durant segles la gent del poble no tenia accés a aquesta aigua. Les més perjudicades eren les dones, que havien de fer llargs recorreguts per proveir-se d’aigua de pous llunyans i carretejar pesats cossis plens de roba molla des dels safarejos. Durant el camí es va parlar de l’aeròdrom de la guerra civil a Santpedor, de la relació històrica del municipi i les dones amb la Séquia, del pont de la casa cremada (la casa de la Riera), la font de la Riera, el pont-aqüeducte sobre el riu d'Or i els antics safarejos del riu d’Or, entre d’altres. La visita s’engloba dins la iniciativa de la regidoria de turisme i patrimoni de donar a conèixer els atractius del poble a través d’un servei regular de visites i rutes guiades dels elements patrimonials, naturals, històrics i emblemàtics de Santpedor.