La tendència creixent de l’arribada de població estrangera a les comarques de l’àrea central, reactivada des del 2017, no s’han aturat ni tan sols per l’impacte de la pandèmia. Sí que és cert que s’ha trencat una dinàmica, que és que durant tres anys totes les demarcacions de casa nostra han tingut augments de nouvinguts en relació amb l’any anterior, i ara, en canvi, n’hi ha dues on baixa, però el balanç global continua sent d’augment evident.

El 2020, el conjunt del territori d’influència de Regió7 va sumar un miler més d’immigrants d’altres nacionalitats, fins a situar-se en 47.383 (un augment del 2,3%). Tan sols dues demarcacions de casa nostra van tenir un registre negatiu en relació amb l’any anterior. Paradoxalment, on més va caure és a la Cerdanya, que entre un any i l’altre ha passat a tenir el 2,3% menys de població estrangera. Diem paradoxalment perquè aquesta comarca és, alhora, la que durant la pandèmia ha registrat l’augment més gran de tot Catalunya (en xifres relatives) del padró d’habitants. Per tant, el seu creixement es deu, essencialment, a població autòctona arribada d’altres comarques durant els dos anys d’impacte del coronavirus. L’altra comarca on hi ha hagut un descens de població immigrada, tot i que mínim (inferior a l’1%), ha estat al Berguedà.

Les altres cinc demarcacions de l’àrea d’influència de Regió7 han registrat augments evidents, liderats per l’Alt Urgell i el Moianès, que han tingut variacions a l’alça de la població estrangera de fins al 5%, en relació amb la que tenien el 2020. En el cas del Bages, el 2020 es va tancar amb mig miler més de persones provinents directament d’altres països, el que suposa un augment del 2,3%, mentre que a l’Anoia va ser encara superior en xifres relatives (el 3,8%). Al Solsonès pràcticament no hi va haver variació. Són dades que posen de manifest les xifres de població estrangera l’1 de gener del 2021 (per tant, essencialment és l’evolució que van seguir el 2020) que ha fet públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Els augments registrats a casa nostra son significatius per si mateixos, però encara més si els posem en el context global. I és que en el conjunt de Catalunya el que es produeix és un descens, tot i que molt lleuger (menys de l’1%) del volum de població estrangera.

Cal dir, però, que les xifres de la Cerdanya i el Berguedà (negatives) fan que es trenqui una tendència de tres anys. I és que des del 2017, totes les comarques de l’àrea de Regió7, sense excepció, havien crescut en població vinguda d’altres països en comparació amb l’any precedent.

A la cua en pes poblacional

Ara bé, aquests creixements registrats en aquests anys a les comarques centrals en l’arribada d’immigrants contrasta amb una altra fet que posen de manifest aquestes mateixes xifres. I és que la majoria de les nostres demarcacions se situen a la banda més baixa de Catalunya en el pes que suposa aquesta població estrangera en relació amb la total que hi ha a cadascuna d’elles. Precisament la que més ha crescut en l’últim any, el Moianès, és a la cua en aquest percentatge, tal i com es pot veure en el rànquing que il·lustra aquesta informació, ja que la vinguda d’altres països equival al 9,4% del seu nombre total d’habitants.

Molt lluny, per tant, de la mitjana de Catalunya, que és del 16,1%. De fet, totes les comarques de casa nostra es troben per sota d’aquesta mitjana. La que presenta un percentatge més elevat és la Cerdanya, on el 14,6% de la seva població és arribada d’altres països. Per sobre del 10% hi ha també l’Alt Urgell (13,1%), el Bages (12,9%) i el Solsonès (10,9%). Mentre que, com el Moianès, se situen per sota el Berguedà i l’Anoia. Aquests percentatges se situen encara a més distància de les comarques que encapçalen aquest rànquing i que, com es pot veure, està encapçalat per la Segarra, on pràcticament el 30% de la seva població és arribada d’altres països, seguit de l’Alt Empordà, on suposa una quarta part del total.

Per sobre del 20% encara hi ha quatre comarques més, com són el Barcelonès, el Gironès, la Selva i el Baix Empordà.