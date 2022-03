El Bages, el Berguedà, el Solsonès i l’Anoia són les quatre comarques de casa nostra on hi ha una nacionalitat clarament més predominant (una tercera part, o més) entre la població estrangera, i en totes elles és la marroquina. El cas més evident és el de l’Anoia, on s’apropen a pràcticament la meitat del total (són el 44%). En el cas del Bages, també estan per damunt del 40%, amb prop de 10.000 persones provinents d’aquest país, mentre que la segona nacionalitat, que en aquest cas és la romanesa, baixa ja fins al 10%, i les tres següents (Hondures, Colòmbia i Xina) tenen ja menys d’un miler de residents a la comarca. El Moianès, la Cerdanya i l’Alt Urgell són les tres que no compleixen amb el predomini del Marroc, i en tots tres casos es dona, a més, un pes representatiu molt més repartit entre les nacionalitats predominants. Així, al Moianès, els malians són els més presents entre la població entrangera, però tot just en suposen el 15,7%, i l’Índia i Romania hi són nacionalitats que se situen en el 10% del total. A la Cerdanya, el predominant és el col·lectiu colombià i no arriba al 15%.

Pel que fa a la comunitat ucraïnesa, malaraudament ara situada en el focus de l’actualitat pel conflicte bel·lic i el drama dels refugiats, segons aquestes dades d’1 de gener del 2021 és la quarta nacionalitat estrangera amb més representació al Solsonès, on constaven llavors 46 persones. Al conjunt de les comarques de l’àrea d’influència de Regió7 sumen més d’un miler de persones (1.116 segons les xifres del 2020), més de la meitat de les quals (690), al Bages. La població estrangera resident a Catalunya era d’1.250.665 persones a 1 de gener de 2021, xifra que representa el 16,1% de la població catalana, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre d’estrangers ha disminuït en 9.954 persones amb relació a un any enrere, una disminució interanual del 0,8%. En el mateix període la població de nacionalitat espanyola experimenta un decreixement de 7.163 persones. Per nacionalitats, destaquen els increments de població originària de Colòmbia (2.439), del Regne Unit (1.906), d’Hondures (1.617) i d’Itàlia (1.195). En canvi, les nacionalitats que més disminueixen són les de Romania (2.879), Bolívia (2.594), Equador (1.814) i Rússia (1.802).