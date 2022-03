Sant Vicenç de Castellet ha activat el control de la primera zona d’estacionament amb temps limitat que s’ha creat al municipi. El que s’ha batejat com a zona gran (els espais s’han pintat d’aquest color) ja es va posar en marxa al mes de novembre, però durant aquests quatre mesos ha funcionat en període de proves. Des d’ara ja ho fa a ple rendiment, el que vol dir que la Policia Local en farà un control efectiu i que se sancionarà els conductors que no compleixin la normativa establerta en aquests punts, com és senyalitzar l’hora d’aparcament i respectar el temps màxim per fer-lo servir.

En concret, s’han creat places de zona grana a la plaça Clavé i en un tram del carrer Gran, el que es podria considerar el principal eix comercial. L’Ajuntament pretén afavorir la rotació dels vehicles, l’aparcament i la mobilitat en tot aquest entorn i respon a la demanda de la Unió de Botiguers i Comerciants que plantejaven millores als eixos comercials del municipi per afavorir les compres. Els espais assenyalats en color grana, que respon al color corporatiu de l’Ajuntament, permetran aparcar de manera gratuïta durant un màxim de 90 minuts als veïns i veïnes al tram del carrer Gran, comprès entre la confluència amb els carrers Secretari Canal i Primer de Maig, i a la plaça Clavé. Únicament caldrà col·locar un rellotge o bé escriure una nota manual a l’interior del vehicle per comprovar el temps d’arribada i inici d’estacionament. Queden excloses les zones de càrrega i descàrrega en aquest tram, que continuaran funcionant de manera habitual, i els aparcaments reservats a persones discapacitades, que requereixen l’ús de la targeta pròpia. Els espais s’han senyalitzat expressament. La limitació horària de les zones granes és efectiva de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia, i de 5 a 8 de la tarda, i els dissabtes de 9 a 1. A final d’any, el consistori va fer arribar als domicilis de la població un fullet informatiu amb els detalls de la zona grana, que incloïa també un rellotge per marcar l’hora d’inici de cada estacionament.