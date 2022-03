Vuit noves empreses han iniciat el procés per esdevenir Punt d’Informació Turística i centre col·laborador del Geoparc de la Catalunya Central. Quan obtinguin l’acreditació, al Bages hi haurà pràcticament una vuitantena d’establiments, tant públics com privats, que exerciran aquesta funció de difusió.

Les que ara inicien el procés formatiu són dues empreses d’activitats turístiques (Dinamic Guies de Muntanya, de Manresa i El Patinete Loco, de Talamanca), un habitatge d’ús turístic (Apartaments les Bases, de Manresa), 4 cases de turisme rural (Cal Segudet i El Puig de Viladepost, de Castellnou de Bages, i Masia Can Pla i Cal Teixidor, de Sant Mateu de Bages) i un comerç (La Tabateca, de Balsareny). Durant aquest any, aquestes empreses participaran en diferents sessions formatives i sortides sobre el terreny que els permetran adquirir els coneixements necessaris per transmetre als visitants que vinguin a la comarca informació de qualitat per gaudir de la seva estada. El programa Punts d’informació turísitca (PIT) està impulsat pel Consell Comarcal del Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona i té com a objectiu dotar els equipaments turístics d’informació i coneixements sobre l’oferta turística de la comarca. La implantació d’aquest projecte permet als participants donar resposta a les peticions d’informació turística de forma solvent, contrastada i acurada i establir connexions amb la resta d’agents del territori, així com conèixer la resta d’empreses del sector turístic del Bages.