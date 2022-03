L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat una modificació de l’ordenança fiscal que regula de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per la venda, donació o herència d’un habitatge, conegut popularment com la plusvàlua. Amb aquest canvi es recull que aquelles transmissions que no tenen increment de valor no paguin l’impost i pels que tenen increment real, hi ha dues fórmules de càlcul a escollir pel contribuent.

La modificació de l‘ordenança respon al Real Decret aprovat pel govern espanyol el mes de novembre passat, en el qual s’adaptava el text de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals després que les sentències del Tribunal Constitucional invalidessin la fórmula utilitzada fins llavors per part dels ens municipals per a calcular l’impost de la plusvàlua. El regidor d’Hisenda, Josep Illa, afirma que aquesta modificació de l’ordenança busca l’equilibri entre l’impost que suposa pels contribuents, sense que s’afegeixi més pressió fiscal, amb els ingressos que aquest impost suposa per l’Ajuntament, tot i ser conscients que seran més baixos. Illa afegeix que el tipus de gravamen és del 17%, un dels més baixos de la comarca. La modificació de l’ordenança ha comptat amb els vots a favor d’ERC i Junts per Santpedor (JxS) i l’abstenció de la CUP, Progrés Municipal (PM) i Santpedor En Comú Podem (SECP). Altres temes del ple de març L’Ajuntament ha aprovat també en el darrer ple municipal adjudicar el contracte d’execució de les obres d’urbanització complementària del Mirador de Montserrat (fases 2-6) a l’empresa Tecnologia de Firmes S.A, que va presentar la millor oferta relació qualitat-preu segons la Mesa de Contractació, per un valor de 1.044.500 euros. En matèria d’economia el ple ha aprovat el pla pressupostari a mig termini corresponent al període 2023-2025, que l’Ajuntament ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques. El Pla preveu un augment de les despeses, congelació d’impostos, pressupostos al voltant dels 9 milions d’euros i un endeutament inferior al 8%. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i JxS i l’abstenció de la CUP, PM i SECP. L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat una moció de suport a la declaració del Fons Català de cooperació al desenvolupament i la xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la Pau sobre el conflicte d’Ucraïna, presentada pel grup municipal Santpedor En Comú Podem (SECP). Tots els grups municipals han condemnat unànimement l’agressió miliar del règim de Putin i han exigit el cessament dels atacs i la retirada immediata de les tropes russes de territori ucraïnès. El ple de l’Ajuntament de Santpedor també s’ha mostrat unànime amb la moció presentada per SECP per a la transformació de la Sareb en un instrument per garantir el dret a l’habitatge i les mecanismes de cessió als ajuntaments. En aquest sentit, insta l’Estat a elaborar un cens dels actius que l’anomenat banc dolent té en propietat i als governs a realitzar les gestions pertinents perquè els béns de la Sareb tingui finalitats d’habitatge públic destinat a lloguer social i assequible.