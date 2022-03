El programa Roba Amiga, que recull roba usada a través de 58 contenidors situats en municipis del Bages i el Moianès, ha aconseguit recuperar més de 270.000 quilos de roba durant el 2021, en un projecte liderat pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i que és gestionat per l’entitat Solidança.

Aquest projecte té una finalitat ambiental, de conversió de residus en recursos, i també és un projecte social per crear llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. I és que la roba que hi diposita la ciutadania, un cop classificada, es ven en una botiga de Manresa, creant 2 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió i oferint producte a preu molt assequible per a famílies en situació de vulnerabilitat.

Segons els càlculs del Consorci de Residus, amb les 270 tones de roba recollida al llarg de l’any passat s’ha evitat que la roba vagi a parar al dipòsit de residus, s’ha estalviat que 2.234 kg d’emissions de CO2 vagin a parar a l’atmosfera, «i s’ha fomentat l’economia circular amb valor social». Aquestes xifres situen els municipis consorciats com un dels territoris referents del projecte de Solidança/Roba Amiga.

La ciutadania, en aquests contenidors, pot dipositar roba usada però encara en bon estat, neta i plegada i dins una bossa de plàstic o de paper.

Tots els residus tèxtils recollits són seleccionats, es trien les peces que es poden aprofitar per tornar-les a introduir al circuit comercial, a preus molt assequibles, i generant llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.