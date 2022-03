La crisi generada per la guerra a Ucraïna ha convençut diverses persones voluntàries per tal de viatjar fins a la frontera ucraïnesa amb l’objectiu de portar material i endur-se famílies que s’hagin vist afectades per la guerra i vulguin deixar el seu país. Ahir es van posar en marxa dues expedicions més del Bages amb aquest objectiu.

Marissi Valverde i Éva Guijarro són dues pensionistes de Súria que han decidit posar-se mans a l’obra per ajudar els afectats per la guerra a Ucraïna. «Mentre els polítics fan despatx, dues pensionistes de Súria creuen Europa per buscar gent», diu Valverde a Regió7. La idea de fer aquest viatge va sorgir de l’assemblea municipal de la CUP a Súria, de la qual formen part les dues voluntàries. «La idea va sortir un diumenge al vespre, dilluns al matí ja teníem els cartells penjats i llavors vam pensar que, ja que pujàvem material podríem baixar algú», expliquen.

Valverde i Guijarro van sortir ahir a la matinada amb una furgoneta plena de material. Porten material de cures, medicaments, menjar cuinat enllaunat, bolquers, llet infantil, llet en pols per a adults, menjar per a nadons, sacs de dormir i mantes. A més també porten una caixa sencera plena de taps per a les orelles «per a les mares que estan donant a llum refugiades sota el soroll de les bombes i per als hospitals que en necessitin».

El seu objectiu és arribar demà mateix a la ciutat polonesa de Przemysl, a la frontera amb Ucraïna. Allà entregaran el material i abans de fer el viatge de tornada s’emportaran persones que vulguin abandonar el país. Hi van sense haver contactat amb ningú però asseguren que s’enduran les famílies, principalment dones amb nens, que càpiguen a la furgoneta. Valverde i Guijarro asseguren que abans de marxar cap a la frontera es van assegurar que les famílies que portessin serien acollides. En aquest sentit ja han localitzat voluntaris del Bages que estan disposats a acollir aquestes persones un cop arribin a Súria, si tot va bé, aquest diumenge. A més, a través de la campanya que van fer prèviament per recollir el material, també van recollir diners per cobrir les despeses del viatge. En aquest sentit expliquen que estan pagant el gasoil a 2,21 euros per litre. Durant l’anada faran una parada a Viena i durant la tornada pararan un altre cop a la capital austríaca, però també a Marsella, ja que compten baixar amb famílies amb nens que necessitaran descansar més.

Paral·lelament, cinc amics del Bages van marxar ahir al vespre en dues furgonetes cap a Cracòvia, on els esperen dues famílies que han fugit de la guerra d’Ucraïna. Han llogat els vehicles i encara no tenen cobertes totes les despeses d’una iniciativa que va començar a les xarxes socials. Han rebut l’encàrrec de persones de Catalunya i Andalusia que els han demanat poder treure els seus familiars d’allà.

Els refugiats que recolliran són una família amb dos adults i tres nens a qui una fundació ja s’ha compromès a allotjar i tenir cura. Els altres quatre membres volen arribar fins a Màlaga, on els esperen uns familiars. «Volem aportar el nostre granet de sorra i ajudar-los a deixar enrere aquesta guerra injusta», afirma una de les membres del grup.

Després de parlar amb persones que han participat en experiències similars, van decidir que el millor era recollir-les fora de la frontera amb Ucraïna perquè allà estan «desbordats». Per això, les dues famílies que recolliran ja han fet un viatge en bus de tres dies per trobar-se a Cracòvia. La primera família amb menors la recolliran en un poble dels afores i l’altra, en aquesta ciutat. «Serà un viatge exprés, d’unes 23 hores; hem demanat dos dies de festa a la feina i diumenge esperem tornar a Catalunya», explica Llúcia Roca.

Amb pena, detallen que inicialment volien ajudar una mare ucraïnesa amb un nadó de dos anys, però que la seva germana els va trucar fa uns dies per dir-los que no els podrien recollir. «Ens va dir que havia entrat en pànic i que no s’atrevia a sortir del soterrani de la frontera on està refugiada», recorda Llúcia Roca. Ja han quedat, però, que quan estigui preparada buscaran la manera d’ajudar-la.