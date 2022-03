L’equip de govern de Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat accions per exigir al Departament de Salut la recuperació del servei d’urgències al Centre d’Atenció Primària (CAP) municipal els caps de setmana, tancat durant la pandèmia. En aquest sentit, els alcaldes de les poblacions que tenen el CAP de Sant Joan com a referència i, per tant, es veuen afectades per aquest tancament tenen previst fer un front comú per reclamar-ne la reobertura. L’acció se suma a la iniciativa ciutadana que en els darrers mesos ha recollit més de 2.000 signatures per reclamar millores a l’ambulatori de la població bagenca, algunes de les quals ja s’han fet realitat.

El CAP de Sant Joan de Vilatorrada, que també és l’equipament sanitari de referència en l’atenció primària pels municipis d’Aguilar de Segarra, Canet de Fals, Fals, Fonollosa i Rajadell, ha deixat de prestar «un servei que cobria directament a una població potencial de 16.000 persones», segons destaquen des del consistori santjoanenc. Es tractava, per tant, «del servei d’urgències més important de la comarca després de Manresa i similar al de Berga a nivell de la Catalunya Central», afirmen. El tancament de les urgències ha forçat als veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada a haver-se de desplaçar a Manresa per disposar del servei durant els cap de setmana. Amb l’objectiu de recuperar-lo, l’Ajuntament de Sant Joan ha impulsat la redacció d’una petició conjunta amb els alcaldes de les poblacions afectades «per tal d’exigir el compliment de la cobertura sanitària bàsica de la població, en considerar que la pèrdua del servei d’urgències és un greuge que no pot allargar-se més en el temps». La petició conjunta està previst que es faci efectiva en els pròxims dies i esperen que sigui atesa pel Departament de Salut «a bé de normalitzar l’atenció sanitària i retornar-la a la situació anterior de la pandèmia». L’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, ha indicat que el govern local «ha prestat especial atenció a la iniciativa popular que ha estat en marxa en els últims mesos al municipi i que reclamava, mitjançant una recollida de signatures, una sèrie de millores en el servei d’atenció al CAP». La promotora de la recollida de signatures, Rosa Fernández, ha explicat que se n’han recollit més de 2.000, que adjuntaran a la petició que faran els alcaldes dels diferents municipis de l’àrea d’influència del CAP de Sant Joan per recuperar les urgències. Les millores ja s’han notat Recentment, l’alcalde i la regidora de Salut de Sant Joan van reunir-se tant amb la impulsora de la recollida com amb representants del personal del centre d’atenció primària per conèixer les seves visions i asseguren que les dues parts han coincidit en assenyalar que s’ha produït una millora en el servei, que deixa com a únic problema a resoldre la recuperació de les urgències. En la mateixa línia, Fernández, que denunciava la manca de professionals i la precarietat de l’atenció telefònica al CAP, assegura que aquestes dues problemàtiques han quedat resoltes i el centre ja disposa d’un segon pediatre, tal com es reclamava, i incorporarà una metgessa que farà tasques de direcció. Explica també que ara s’atenen degudament les trucades. La promotora de les signatures, que inicialment les volia fer arribar pel seu compte al departament de Salut, finalment les sumarà a la petició conjunta que faran les poblacions que pertanyen al CAP de Sant Joan, la qual cosa permetrà «fer més força». Pe tot plegat, el govern de Sant Joan demana «una empenta final al Departament de Salut perquè es retorni el centre a una situació el més similar possible a la d’abans de la pandèmia, descongestionant, a més, els serveis d’urgència d’Althaia i el CAP Bages», que és on ara s’han de desplaçar el veïns i veïnes. Proposta del PSC al Parlament Per la seva banda, i en la mateixa línia, el grup parlamentari del PSC va registrar fa dues setmanes una proposta de resolució al Parlament per exigir al govern de la Generalitat la recuperació del servei d’urgències dels caps de setmana al CAP de Sant Joan de Vilatorrada. La proposta, registrada amb els regidors socialistes santjoanencs Paqui Garcia i Àngel Sáez, també pretén recuperar amb la màxima brevetat possible el servei desaparegut a l’inici de la pandèmia.