El Pont de Vilomara viurà aquest cap de setmana la seva celebració més peculiar: la Festa del Contribuent. Els actes començaran demà, divendres, i s’allargaran fins dilluns, que és festa local. Enguany, la tradicional celebració compta amb un extens programa d’actes per a totes les edats.

La Festa del Contribuent viurà diumenge a la tarda l’acte més característic amb l’arribada del Recaptador i la coneguda voleiada de bitllets i caramels pels carrers del poble, alguns dels quals tenen premi en metàl·lic i, per tant, val la pena buscar-los i recollir-los. La cercavila, animada per la Batukada Shangó, anirà des del Centre Cívic fins a la Plaça de l’Ajuntament. També es farà el sorteig on quatre contribuents quedaran exempts de pagar algun impost o taxa durant aquest any 2022.

El actes comencen demà al vespre amb un concert i ball i, dissabte, hi haurà Trobada de Penyes amb dinar i activitats al poliesportiu. A la tarda, es faran sardanes i concert i, a la nit, el Ball del Contribuent amb l’Orquestra Costa Brava. També s’escolliran la nova Pubilla i la Dama i el nou Hereu del municipi, amb una cercavila a a 2/4 de 8 del vespre per dirigir-se al Centre Cívic Evaristo de la Torre, on es farà la proclamació.

Diumenge al matí hi haurà un Escape Room pels carrers del poble i dilluns els actes es tancaran amb l’espectacle familiar Circus Show, a càrrec d’Actua Produccions, a la plaça de l’Ajuntament.