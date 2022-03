Tatiana, Eva, Arina i Dima i Caterina i Maxail han arribat a Navarcles. Ahir a la nit, després de més de 30 hores de viatge, Caterina es va poder abraçar amb la seva mare, Olha, i els nets que van viatjar amb ella. Dues famílies més d’ucraïnesos rescatats de la por i la guerra a la frontera entre Ucraïna i Polònia per un grup de bagencs que els han ofert una casa d’arribada a Navarcles. A Ucraïna, a Dnipropetrovsk, hi han deixat els marits, un minaire del carbó i un policia. Ells no poden fugir del país que el president rus, Vladímir Putin, està destruint per tenir-lo sota el seu control. Les dues famílies van arribar a Navarcles (i ahir a la nit es van traslladar a Manresa, on viuran inicialment amb els seus familiars) gràcies a l’acció que han dut a terme bagencs, Bernat Bernabeu i la seva parella, Íngrid Espinach. De fet, era la segona part del grup, perquè el fill de Bernat Bernabeu i Ron, ja ho van fer a principis de setmana i van acompanyar els seus evacuats a Madrid, on es van reunir amb familiars.

Bernabeu, que ha vist quina era la situació de la frontera amb milers de refugiats de la guerra que hi arriben constantment, considera que el que han fet ells no pot ser el sistema per evacuar els migrants, «els països s’han d’organitzar, no té sentit que fem viatges amb furgonetes, quan es poden fer autobusos llançadora fins a grans ciutats i traslladar-los en avió», afirma Bernabeu.

Ell està disposat a tornar-hi. «Quan calgui», però sempre que es vagi a buscar algú concret, a fer un viatge perquè traslladem algú que té un familiar aquí i ell no hi pot anar», explica Bernabeu. De fet, a l’inici, el viatge estava pensat per anar a portar roba i aliments i, de tornada portar algú, que finalment no va ser la família que pensaven perquè a última hora es van desdir de la fugida. Durant el camí, però, els catalans van anar reorganitzant el viatge, també a partir de les peticions que els arribaven de Manresa. Ara estan parlant amb sor Lucía per organitzar algun viatge més gran, però primer cal tenir organitzada l’acollida aquí. Bernabeu demana màxima atenció en la fugida d’Ucraïna perquè hi el perill que hi hagi grups que vulguin controlar o dones o nens.

Caterina, la mare del petit Mixail, ha explicat que els trens per fugir «van molt plens, la gent es fica per tot arreu, amb la idea de poder sortir». «Han estat 20 hores en tren», relata Caterina. Ells tenien previst que allà on els deixava el tren els portava un voluntari amb el cotxe fins a la frontera, el punt on es van trobar amb els bagencs. Caterina veu que «la situació del país és molt dramàtica i està convençuda que Putin ho destruirà tot». Veuen que la gent pateix molt i descriu la por de la població, sobretot a les ciutats on hi ha hagut atacs. «Hem tingut por» i Caterina mira el futur amb «molta preocupació» i el present «amb tristesa». «Hi hem deixat els marits», es lamenta. Com a mal menor, hi poden parlar. El marit de Tatiana és miner i de moment continua treballant. El de Caterina és policia.