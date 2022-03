El Departament d’Educació de la Generalitat unificarà de cara al proper curs les dues escoles que hi ha a Castellfollit del Boix, una de les quals ubicada al nucli de Maians. És una de les novetats, pel que fa a centres educatius, que la conselleria preveu per al curs 2022-2023. Es tracta de l’escola Coll de Gossem i la de Maians, que formaran una mateixa unitat per crear l’escola Castellfollit del Boix. Ambdues estan integrades a la Zona Escolar Rural (ZER) Tres Branques. En el cas del centre Coll de Gossem, fins a aquest curs, ha acollit els alumnes de P3 fins a segon de primària, mentre que a Maians hi ha estudiants de tercer a sisè curs. Segons han concretat fonts del departament d’Educació, la situació actual del municipi de Castellfollit del Boix és que té dues escoles diferents dins la mateixa ZER.

Té 41 alumnes matriculats i un total de 3 grups. Segons les mateixes fonts, amb la fusió dels dos centres, el municipi tindrà una única escola «amb una mateixa línia pedagògica i la mateixa direcció», tot i que mantindrà dues seus. El departament també ha concretat que el nombre que s’acabarà conformant dependrà de l’alumnat que s’hi escolaritzi, però ha garantit que per als propers 3-4 anys «es mantindran les 3 unitats actuals». Educació han reiterat que, per ara, es mantindran les dues ubicacions i l’únic canvi serà a nivell intern. Per a aquesta escola, l’adscripció a secundària es manté igualment vinculat als centres públics d’Igualada.