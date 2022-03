L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat de forma definitiva la gestió directa del servei d'abastament d'aigua potable i sanejament en baixa com a mitjà propi, a través de la compra de 10 accions d'Aigües de Manresa. Aquesta nova fórmula de gestió permetrà, segons han destacat fonts de l’equip de govern, que el mateix municipi «pugui planificar i avaluar les necessitats i inversions necessàries en la xarxa d'aigua municipal i alhora establir les tarifes d'aquest servei bàsic i essencial».

Prèviament a aquesta aprovació, l'Ajuntament va elaborar un Pla Director per tal planificar la gestió i les inversions necessàries en la xarxa per als pròxims quinze anys. L'estudi ha conclòs que cal augmentar la inversió anual en la xarxa d'abastament passant de 190.000 euros a un total de 520.000, i de 82.000 euros a 182.000 en el cas de la xarxa de clavegueram. Amb aquestes inversions el consistori considera que es garantiria poder oferir «un servei públic de qualitat, ben planificat i amb una xarxa sostenible».

En el mateix punt de l'orde del dia, l'Ajuntament santfruitosenc també ha aprovat desestimar les al·legacions presentades per la companyia Agbar en relació amb aquest nou model de gestió. La societat posava en qüestió la potestat autoorganitzativa del consistori en el servei d'abastament d'aigua públic, un requeriment que també han rebut altres consistoris de la comarca.

En el mateix ple també s’ha donat llum verd a la modificació del pla parcial urbanístic de Pineda IV, a petició de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, un sector que actualment encara està desocupat i que podrà créixer com a residencial.

En la mateixa sessió també s'ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que popularment es coneix com a plusvàlua, per tal d'adaptar-la a la nova regulació de l'impost de plusvàlua. Finalment, la sessió també ha aprovat una moció de tots els grups municipals per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.