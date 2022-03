Deu refugiats ucraïnesos han arribat aquesta setmana a Sant Fruitós gràcies a la solidaritat d'una família veïna del municipi que els ha facilitat un habitatge on poder viure. Segons ha informat l’Ajuntament, aquest grup, format per 8 adults i 2 nens, ha viatjat des d'Ucraïna fins al poble, on podran romandre mentre el conflicte bèl·lic que pateix el seu país continuï. Durant el temps que necessitin per tal d’adaptar-se a la nova realitat, se’ls donarà suport des de les institucions i entitats locals en tot allò que els faci falta.

Per tal de donar suport a aquesta iniciativa, el consistori assumirà les despeses derivades de l'habitatge (subministraments, assegurança,…) durant el temps en què aquestes persones hi resideixin. De la mateixa manera, l’Ajuntament també ha informat que s'han iniciat les gestions amb el Departament d'ensenyament per a l'escolarització dels infants i amb diferents ens per tal de realitzar tots els tràmits necessaris per a regularitzar l'acollida.

Tant el consistori com diferents entitats locals i veïns i veïnes de manera solidària estan treballant per facilitar a aquest grup de persones aquells aliments i altres productes de primera necessitat que els siguin necessaris. Bona part d’aquests productes provenen de la recol·lecta que s’ha dut a terme aquesta setmana al municipi.

Aquests dies, els usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera també estan col·laborant en la realització de tasques de classificació dels productes recollits per tal de facilitar la feina a les entitats solidàries. El consistori fruitosenc recorda que ara com ara, des de les ONG que vehiculen aquestes ajudes, es recomana fer aportacions econòmiques, i no a través de productes, ja que d'aquesta manera es poden adquirir sobre el terreny aquells que són més necessaris i evitar així les despeses de transport.

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té obert el número de compte corrent ES 7301826035450201728066 per tal de concentrar els donatius i fer-los arribar a les ONG.

Per tal d'ampliar els donatius econòmics, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitzarà pel diumenge 20 de març a les 7 de la tarda, una botifarrada popular sota el Cobert de la Màquina de Batre per recaptar fons pels afectats d'aquesta guerra. Els tiquets es podran comprar a través de la web municipal, pel preu de 4 euros, que es destinaran com a donatiu.