Santpedor convocarà amb tota probabilitat una nova consulta sobre la continuïtat o no de les vaquetes com a activitat de la festa major del poble, després que la que va tenir lloc el 2019 va donar com a resultat la seva eliminació per un estret marge de vots (46). A diferència de la que es va convocar fa 28 mesos, en aquesta ocasió el promotor no serà l’Ajuntament, tot i que sí que serà qui, com a institució, l’haurà de convocar i organitzar.

En aquest cas, ve motivada per una iniciativa popular i els promotors són un col·lectiu ciutadà que, emparant-se en la Llei de consultes de setembre del 2014, ha portat a terme una recollida de signatures per demanar una nova consulta. La Llei així ho permet quan fa més de dos anys que es va preguntar sobre un tema. I el que estableix és que, per sol·licitar la convocatòria, cal obtenir el suport (en forma de firmes) del 10% del cens de més de 16 anys del municipi o de l’àrea consultada. En el cas de Santpedor, és de 6.292 persones, i els promotors han recollit més d’un miler de signatures, segons han concretat fonts municipals. El col·lectiu ja ha formalitzat la petició, amb entrada de les firmes per registre, la qual cosa obliga l’Ajuntament, sota les directrius de la llei abans esmentada, a activar tot el procediment.

El primer pas serà el de la validació de les signatures. Si aquestes compleixen els requisits i el nombre establert, des del moment que això s’oficialitzi el consistori tindrà 90 dies per formalitzar un decret de convocatòria de la consulta. I aquesta hauria de tenir lloc entre els 30 i els 60 dies posteriors.

També cal tenir present que, segons la mateixa Llei, no es pot realitzar una consulta d’aquestes característiques dins del mig any previ a la celebració d’unes eleccions municipals, i les properes tindran lloc el maig de l’any que ve. Per tant, sota aquesta premissa, la consulta s’hauria de realitzar, com a molt tard, el proper mes de novembre.

L’anterior consulta, en aquell moment activada directament per l’actual Ajuntament, va tenir lloc el 24 de novembre del 2019. Només 46 vots de diferència d’un total de 2.308 van decidir que les vaquetes deixessin de formar part dels actes de la Festa Major de Santpedor, en una jornada que va acabar amb una escridassada a l’alcalde, Xavier Codina, per part d’un grup de mig centenar de persones a l’exterior de la biblioteca. El referèndum va donar la victòria al no [a mantenir les vaquetes] per 1.150 vots, mentre que els partidaris del sí van sumar 1.104 butlletes. Hi va haver 33 vots nuls i 21 en blanc. La jornada va transcórrer tranquil·la i va registrar una participació molt alta (el 37,47 %: 2.308 vots d’un cens de 6.160 persones majors de 16 anys amb dret a prendre part en el sufragi), va continuar amb una notable expectació durant gairebé una hora i mitja de recompte -amb la sala 1 d’octubre plena a vessar- i va acabar amb alegria i decepció gairebé a parts iguals, amb l’afegit d’algunes escenes de tensió a fora de la biblioteca Pare Ignasi Casanovas.

Una festa trastocada per la covid

Després d’aquella votació, però, no hi ha hagut l’oportunitat de veure un nou format de la festa major sense vaquetes, ja que les dues últimes edicions han quedat completament trastocades per les restriccions de la pandèmia. Caldrà veure, per tant, que passa de cara a l’edició d’enguany.

D’entrada, el que hi ha vigent és la no celebració de l’activitat i difícilment els tempos permeten fer la nova consulta abans de la propera festa major, que se celebra a mitjan juny.

En el darrer ple municipal es va aprovar per unanimitat iniciar la tramitació administrativa de la nova consulta, després de donar llum verda a una moció presentada pel grup Progrés Municipal en base a la iniciativa popular abans esmentada. Tots els grups van votar a favor d’iniciar aquest nou procés per petició popular.

En el ple, els grups van expressar la voluntat que sigui un exercici de llibertat d’expressió i que el resultat de la nova consulta «sigui acatat per tothom, no permetent actituds increpants ni faltes de respecte com les que es van viure després de la consulta del 24 de novembre de 2019».