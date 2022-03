En els darrers dies, la població d’ucraïnesos de Sant Joan de Vilatorrada, que ja tenia la colònia més important de famílies d’aquests país al Bages, s’ha incrementat amb una trentena llarga de nouvinguts, dones i nens majoritàriament que han fugit d’Ucraïna en l’èxode de la guerra amb Rússia. En el cas de Sant Joan no s’estan produint situacions d’especial atenció vers aquests nous veïns, ja que majoritàriament es tracta de parents de famílies que ja vivien a la població.

Svitlana Hladiy, presidenta de l’entitat Ucraïna al Cor que coordina tot l’ajut humanitari que es fa a Sant Joan i a bona part del Bages, ha explicat que de moment cada família s’ha espavilat com ha pogut per tenir espai a les seves cases. Ara començarà un procés que serà una mica més lent per tal que aquestes persones vagin introduint-se en el mercat laboral i que vagin normalitzant la seva situació per les setmanes o mesos que s’hagin de quedar a Catalunya.

En tot cas, l’entitat i el mateix ajuntament de Sant Joan tenen les portes obertes a la col·laboració i a facilitar la integració dels nous veïns. En els propers dies encara arribaran més familiars des d’Ucraïna.

Svitlana Hladiy comentava que, de moment, tota l’acollida s’està duent a terme sense problemes. En tot cas, als nouvinguts els han indicat com havien de fer l’empadronament i com havien de traduir documents com ara les partides de naixement (que porten en ucraïnès) per poder fer les inscripcions correctament. També s’estan iniciant els passos per a l’escolarització dels nens, en un procés que fins ara no ha generat més complicació, segons aquestes fonts. En els propers dies s’espera que es vagin incorporant progressivament a les escoles per poder acabar el curs escolar que està en marxa.