Anna i Lillya Parkhomenko són mare i filla (37 i 11 anys) acabades d’arribar d’Ucraïna al Bages. L’Anna treballava fins a l’inici de la guerra a l’empresa de Kíiv Infanta, la distribuïdora a Ucraïna dels productes d’higiene femenina de cotó de la bagenca Cohitech, amb seu a Balsareny, que té un tracte comercial fluid tant amb Ucraïna com amb Rússia. En començar la guerra, Ramon Vendrell, el CEO de Cohitech, es fa oferir per acollir treballadors dels seus socis ucraïnesos.

Anna i Lillya van arribar a Barcelona dimarts, després d’un llarg periple des de Kíiv per Romania i Casablanca. Ara estan tranquil·les després d’haver viscut un infern, d’haver-se despertat, el 14 de març, «amb el soroll de les bombes a l’aeroport», diu Anna. «Vam esperar quatre dies, amb l’esperança que acabaria aviat, però en veure que no vam decidir marxar», assegura l’Anna, pendent ara, com tots els refugiats, de rebre algun ajut monetari del seu govern. Té ganes de treballar a Catalunya, no sentir-se un destorb. Vendrell, que acull amb la seva esposa Carmina Corominas, les dues refugiades a la seva residència a Navàs, diu que li podrà trobar una feina. L’Anna vol tornar algun dia a Ucraïna, però no sap si quan pugui fer-ho el seu pis, les seves pertinences, la seva vida, encara seran dempeus a Kíiv.

A Cohitech ha estat rebuda per Mykola Orynchuk, treballador de la bagenca des de fa cinc anys. Nascut a Lviv, Orynchuk va ser militar a l’encara Unió Soviètica, i als 40 anys, en la jubilació forçosa de l’exèrcit, va decidir emigrar per guanyar-se la vida. Ara veu amb horror el camp de batalla en què s’ha convertit el seu país. «El nostre país és molt ric, i tot s’ho han endut sempre a Moscou», diu Orynchuk, per a qui, malgrat tot, els ciutadans d’origen rus al seu país sempre havien estat «com germans. Tothom té vincles amb tothom». L’agressió del Kremlin li ha capgirat la percepció. «Un germà no mata l’altre», diu Orynchuk, que a Ucraïna té dos fills, de 24 i 35 anys, disposats a lluitar pel seu país. Per a aquest exmilitar «els russos ara tenen por, i poden fer bestieses, com utilitzar armes químiques. Europa no els ha d’apretar tant i s’ha de parlar més», diu.

Mentrestant, a Cohitech es manté la relació amb Ucraïna i Rússia, mercats que representen el 0,5% i l’1% del negoci d’una empresa que factura a l’entorn dels 15 milions d’euros, que exporta a 48 països (principalment a Europa occidental i Estats Units) i on treballa un centenar de persones. A Ucraïna, a banda de la distribuïdora Infanta, Cohitech té relació amb la gran cadena de supermercats local Silpol, que encara manté botigues obertes. «Els hem enviat quatre palets de material gratuït», diu Vendrell.