L’alça brutal del preu de l’electricitat i el gas, sumat al dels carburants, està posant en risc la salut financera de moltes empreses del territori. Fins al 7,8% de les més de cent de la Catalunya central que han respost una enquesta elaborada per la patronal de la petita i la mitjana empresa, Pimec, asseguren que si el cost energètic continua la seva tendència ascendent, la seva activitat quedarà compromesa. Segons Pimec, això suposa que hi ha en perill 11.070 llocs de treball.

En contrast, les dades territorialitzades de la consulta general que ha fet Pimec a tot Catalunya, a les quals ha tingut accés Regió7, posen també de manifest que només el 3,9% de les empreses locals diuen que l’alça energètica no tindrà cap efecte.

Malgrat que el risc en l’empresa del territori és preocupant suposa la meitat que al conjunt català, segons l’enquesta patronal. També al conjunt del país, el nivell d’optimisme respecte de l’impacte de la crisi energètica és lleugerament superior, ja que la mitjana catalana diu que només el 3,3%, sis dècimes menys que en el cas del territori central, considera que la crisi de preus no tindrà efecte en l’activitat empresarial.

L’enquesta de la patronal també demana sobre el percentatge que suposa la despesa energètica sobre el volum d’ingressos de l’empresa. En el cas de les de la Catalunya central, el 33% de societats assegura que supera el 10%, mentre que en el conjunt català aquesta xifra augmenta tres dècimes, fins al 36%.

A la pregunta de si les empreses tenen previst repercutir l’encariment energètic en el producte final, el 14,1% de les de la Catalunya central afirma que sí, mentre que en el cas català el percentatge es dispara gairebé al 25%.

Pimec també demana en l’enquesta quin és el augment del preu de l’electricitat que ha estat ofertat a les empreses aquest 2022 en relació a l’any passat. Més de la meitat de les empreses catalanes han rebut augments de preu per sobre del 50%, mentre que en el cas de les del territori central el percentatge queda per sota de la meitat: el 47%. En el cas del gas, exactament la meitat de les empreses de la Catalunya central afirma que l’augment ofert aquest any per les companyies en relació al preu establert el 2021 és superior al 200%. La resposta al conjunt català situa aquest percentatge en el 58,3%.

Per pal·liar la situació crítica que deixa la crisi energètica, Pimec reclama una «configuració justa de preus per evitar rendes excessives que reverteixen en un desequilibri que afecta la competitivita». Per això demana modificar el sistema de fixació de preus. També insta a excloure el gas natural del sistema de fixació de preus marginalista en el mercat majorista de l’electricitat, ja que ara mateix el seu preu pot estar sent responsable, alerta la patronal, « de més del 50% de l’augment del cost de l’electricitat».

El perill de la inflació

El moment és difícil per a les empreses. Malgrat tot, diu la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, «continuen arribant comandes de Rússia, tot i que els enviaments estan congelats». En el global de l’activitat, però, genera una enorme preocupació l’augment de la despesa energètica, diu Gratacòs, que explica que les que tenien un preu acordat per a l’electricitat fins al gener han vist com es resolien els contractes de manera anticipada, fet que comporta una nova tarifa molt menys beneficiosa per a les empreses. «Ens aboquem a una inflació que tindrà un gran efecte en el comerç i l’oci, que ja venien molt tocats per la pandèmia», augura Gratacòs.