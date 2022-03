Els Pirineus i la muntanya de Montserrat són punts de pelegrinatge imprescindibles de les nostres comarques per als amants de la naturalesa. Aquests emblemes han viatjat fins al Japó, concretament a la Vila Espanyola de Shima, on els han convertit en muntanyes russes. Es tracta d'un parc temàtic situat a la província de Shima, al sud-est del país, que "reprodueix l'exòtica atmosfera d'una ciutat espanyola", indiquen a la seva pàgina web.

Montserrat té presència per partida triple al Japó. La primera muntanya russa basada en el cim sagrat és la 'Gran Montserrat'. Unes vies s’enfilen per una rèplica a petita escala. «Les empinades rampes amb corbes a l’esquerra i a la dreta fan emocionant l’atracció». Així és com descriuen aquest recorregut a la web del parc japonès.

L’emoció no s’atura, i el parc ofereix un recorregut per la muntanya sagrada passat per aigua. Els visitants de l’espai temàtic espanyol al Japó poden pujar a la 'Monserrat Splash', però necessitaran roba impermeable per a fer-ho. En aquest punt recorreran la rèplica en un tronc, que va descendint per diferents rampes inundades.

També hi ha una opció per als infants que vulguin veure de prop la muntanya, la 'Kiddy Montserrat'. Una salamandra que recorda a les del Parc Güell de Barcelona circula per una de les diverses vies de la rèplica. En conjunt, esdevé una atracció amb diversos referents folklòrics que apropen la cultura catalana al Japó.

Els Pirineus, invertits

La forma dels Pirineus també ha servit els creadors del parc de la Vila Espanyola de Shima com a font d’inspiració. Han convertit les diferents serralades en una muntanya russa on els vagons arriben a una velocitat de 100 km/h. A la imatge que publica el parc es pot veure com una persona subjecta una postal on es fa referència a l'atracció "Pyrenees" davant la muntanya russa.

L’espai té una estructura similar a qualsevol parc d’atraccions del nostre país. En aquest cas, el centre d’activitats principals se situa a la Plaça Major, una rèplica de la popular icona madrilenya. Els visitants també poden passejar per la plaça Cibeles de Madrid i, en uns minuts, arribar fins al monument a Colom barceloní, on els espera una imitació de la reconeguda estàtua situada al Port Vell.

També hi ha una abundant xifra de restaurants. Entre ells, algunes joies com el bar 'Torero', on es poden tastar les tradicionals tapes. El 'Mi casa' és un altre exemple. En aquest cas, el plat estrella, una barra de pa de 20 centímetres plena de carn i verdura, no és gaire habitual en la gastronomia espanyola. Entre els plats que sí que recorden a la gastronomia local hi ha la paella.

Protagonista de videojocs

No és el primer cop que s’intenta imitar Montserrat. És un escenari que aplega turistes d’arreu del món per la seva inconfusible orografia, el que també l’ha fet convertir en un element inspirador en el món dels videojocs.

Virtualment, ha acollit les aventures dels personatges de produccions com Broken Sword 5: la maledicció de la serp (2014) o Forza Motorsport (2009). En cadascun dels formats, adaptat als seus respectius gèneres i a les històries que hi succeeixen, Montserrat no perd la seva pintoresca estampa.

Per l’estrena de Broken Sword 5, el creador d’aquesta la saga de videojocs d’aventura, el britànic Charles Cecil, explicava a Regió7 que Montserrat, la Moreneta i l’aeri havien sigut seleccionats per aparèixer en moments culminants de la producció «pel dramatisme de les muntanyes». Tot i la tasca de documentació prèvia a l’elaboració d’aquesta aventura gràfica, Cecil es va permetre algunes llicències. Darrere de la Moreneta, va situar-hi un amagatall secret utilitzat pels càtars durant els segles que van ser perseguits per la Santa Inquisició.

Anys abans, de la mà del britànic Ben Thaker-Fell al Forza Motosport les sinuoses carreteres de la muntanya van convertir-se en un repte per als aficionats de les curses de cotxes.

A casa nostra, l’Agència Catalana de Turisme va produir el 2018 un joc per apropar el territori als Estats Units que fa servir Montserrat com a punt estratègic. En aquest cas, diferents personalitats del territori com Carles Puyol o els germans Roca han de superar diversos reptes en punts emblemàtics del territori per poder accedir al diari secret de Sant Jordi.