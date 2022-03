Després de 12 anys organitzant les sortides en marxa nòrdica pels itineraris de l’Anella Verda de Manresa, l’entitat Meandre ha decidit ampliar el radi de les caminades a tot el pla de Bages. Aquest diumenge farà la primera sortida a l’entorn del camí de Joncadella, amb la col·laboració de Voluntàries mediambientals de Sant Joan i dels experts en rutes del Bages Marc Vilarmau i Jordi Planell.

Durant la sortida, els participants coneixeran el torrent Fondo, el camí de Joncadella, el camp de Lledoners, la masia de les Torres-capella de Sant Jaume i el santuari de Joncadella. La caminada té un caire reivindicatiu i vol servir també per veure in situ l’afectació que implicaria la proposta de requalificació com a sòl industrial del camp de Lledoners a tocar del camí de Joncadella. Per evitar aquesta requalificació, l’entitat ecologista ha interposat un recurs de reposició.