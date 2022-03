Sallent ha habilitat nous punts de distribució per a aquelles pesones que encara no disposin del material per a la recollida de residus que serà necessari quan d’aquí a dues setmanes s’implanti el nou sistema amb contenidors d’accés restringit. En concret, avui es podrà recollir a la plaça de Sant Antoni Maria Claret, de 2/4 d’11 a 2 del migdia i de 2/4 de 5 a les 8 del vespre; i demà al mercat ambulant, de 2/4 d’11 a 2 del migdia. El kit inclou dues targetes per poder obrir els contenidors nous, dos paquets de bosses compostables i un cubell per a residus orgànics.