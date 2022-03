L’Ajuntament d’Artés espera poder començar a afrontar enguany una nova fase de rehabilitació de la futura Casa Museu, en aquest cas centrada en la planta primera de l’immoble, on hi ha ubicades nou tines de vi descobertes recentment. Aquestes obres arribaran després de la intervenció que ja es va fer fa un parell d’anys de rehabilitació i consolidació de l’estructura de l’edifici que hi ha just al costat, i que l’Ajuntament va adquirir per poder fer l’ampliació del museu.

El govern municipal ja ha encarregat la redacció del projecte d’aquesta nova fase, si bé la seva execució està pendent de l’acceptació per part de la Diputació de Barcelona de la sol·licitud que li farà l’Ajuntament per poder-hi destinar uns 150.000 euros d’ajuts.

Es tracta d’un paquet de 485.000 euros provinents del Programa General d’Inversions de la Diputació, però dels quals se n’ha de detallar la destinació, i que en part l’Ajuntament voldria per a la Casa Museu. La resta serien per a una àrea esportiva a l’aire lliure a l’escola bressol i per adequar la vorera del carrer Rocafort, i encara quedarien 90.000 pendents de decidir què se’n vol fer, segons ha explicat l’alcalde d’Artés, Enric Forcada.

L’última paraula la té la Diputació, que és qui haurà de donar el vistiplau a la sol·licitud que li faci l’Ajuntament un cop disposi del projecte.

Si s’adequa a les finalitats de la subvenció, es tiraran endavant les obres, que l’Ajuntament com a mínim voldria iniciar dins d’aquest mateix any. A grans trets, inclouen l’adequació de tota la planta on hi ha les nou tines, amb el condicionament del terra i la il·luminació perquè es puguin visitar com un espai museïtzat dedicat al procés de fabricació del vi.

La resta d’usos, per concretar

La rehabilitació d’aquesta planta seria un pas més en el condicionament de la futura Casa Museu d’Artés, però encara faltaran per habilitar dues plantes més per damunt d’aquesta, i la terrassa, a banda de la instal·lació d’un ascensor que les connecti i ajudi a distribuir l’espai entre els dos edificis, i també dels serveis d’aigua, llum, fibra òptica i calefacció. A més, s’hauran de concretar els usos que tindria tot aquest àmbit pendent de museïtzar, i en funció d’això, els interiors es condicionaran d’una manera o d’una altra.

De fet, l’Ajuntament va portar a terme un procés participatiu per copsar les preferències dels veïns quant als usos de la Casa Museu. Va consistir en dues visites guiades a l’espai, i en una enquesta posterior per prioritzar els possibles usos de cadascuna de les plantes. Els participants en aquesta enquesta van donar com a opcions d’ús prioritàries dedicar un espai a explicar el procés de fabricació del vi (amb el 71,9 % de suports), que es podrà satisfer amb la planta que ara es vol habilitar. També es demanava condicionar una sala per a conferències i xerrades (amb el 64,7 % de suports), disposar d’un bar amb servei a l’exterior (amb el 63,6 % dels vots), i ubicar una zona d’alberg en una de les parts de la Casa Museu (amb el suport del 61,3%).

A partir d’aquí, es va desenvolupar una proposta tècnica per donar cabuda a cadascun d’aquests espais, i que s’anirà desenvolupant en les fases posteriors.