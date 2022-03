Ferrocarrils de la Generalitat va recuperar el 2021 prop de 200.000 viatgers al tram del Bages que havia perdut durant el primer any tocat per la covid, i especialment pel confinament total que es va decretar el 2020 entre el març i el maig i les restriccions en la mobilitat intercomarcal que es van imposar en mesos posteriors. Tot i la clara tendència a l’alça, les xifres d’usuaris encara van quedar lluny de les que s’havien assolit en l’últim any prepandèmic, el 2019, que també cal destacar que havia estat de rècord.

D’entrada, el que diuen aquestes dades facilitades per FGC per cadascuna de les estacions és que entre les set bagenques (les tres de Manresa, la de Sant Vicenç, la de Castellbell i les dues de Monistrol) van fer ús d’aquest transport un total de 547.727 persones, el que suposa un increment del 55% en relació amb l’any anterior (196.277 passatgers més). Destaca especialment l’increment de les tres de la capital, que va ser del 83%. Entre Manresa-Baixador, Manresa-Alta i Manresa-Viladordis van sumar al llarg de l’any passat un total de 328.850 usuaris, 149.661 més que el 2020. Aquest cas és especialment significatiu perquè la xifra fins i tot està per damunt de la del 2019, quan entre les tres van sumar uns 9.000 viatgers menys. En canvi, a les altres quatre estacions de la comarca, tot i que l’any passat es va registrar un augment d’usuaris en comparació amb els del 2020 (van ser 46.616 més, el que equival a un augment del 27%), va quedar molt lluny dels resultats d’abans de la pandèmia. El 2019 van tenir 300.000 usuaris més, fins a sumar-ne un total de 528.894. En aquest cas, la clau d’aquells resultats excel·lents de fa dos anys i de la lenta recuperació dels de l’any 2021 s’explica en l’impacte que la pandèmia i les restriccions han tingut en el turisme de Montserrat. I és que les dades més significatives són les de les estacions de Monistrol (que connecta amb el cremallera) i de l’aeri. En el primer cas, l’any passat es van recuperar 21.000 viatgers, fins a un total de 96.642 (el 27% més). Però si comparem la xifra amb la del 2019, parlem encara de 145.000 viatgers menys (el 60% inferior). En el cas de l’estació que enllaça amb l’aeri, l’any passat va tenir 36.667 viatgers, el que suposa 11.000 més que el 2020, però 120.000 menys que el 2019. Pel que fa a la línia de l’Anoia, es donen uns resultats similars a la del Bages, tot i que la recuperació és lleugerament inferior a la que hi ha hagut a la del Bages. En conjunt, va recuperar el 23% dels viatgers que havia perdut el primer any de pandèmia (en va sumar 541.186, el que suposa 100.000 més). Però en relació amb el 2019, els resultats encara van ser el 33% inferiors, ja que va tenir 277.000 viatgers menys que fa dos anys.