El cap de files del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Sant Joan de Vilatorrada, i candidat de la formació en les tres últimes eleccions municipals, Ramon Planell, ha presentat formalment la renúncia «a tots els càrrecs de representació institucional i de participació» en el partit. I ho ha fet amb un dur comunicat, en que critica el rumb que està prenent la direcció republicana, sobretot, segons concreta, a l’hora de plantejar futurs pactes electorals.

En aquest comunicat, Planell subratlla que en els darrers anys ha participat activament, com a independent, en un projecte «que tenia per objectiu millorar la qualitat de vida de tots el veïns i veïnes i transformar el nostre poble, Sant Joan de Vilatorrada». I que en aquest període ha viscut moments molt positius «de lluites compartides i de molta feina, d’anar a dormir tard i amoïnat, i de llevar-me engrescat i carregat de nous arguments per compartir amb els companys i companyes, amb l’objectiu de fer realitat polítiques transformadores».

Assegura que els anys d’activisme i el pas per l’Ajuntament «m’han confirmat el que sempre he pensat: un dels pocs instruments i més eficaços que té la ciutadania per canviar i transformar la societat és la participació directa en les institucions públiques, com els ajuntaments, i això només es pot fer de la mà dels partits polítics». I que, «tot i no creure massa en aquest instrument», l’ha utilitzat «per intentar millorar la vida dels nostres veïns i veïnes i el nostre entorn natural».

D’Esquerra Republicana afirma que «sempre n’he valorat aquella llibertat que se’ns havia donat per a la gestió, l’organització i presa de decisions a nivell local». Però tot seguit, en el mateix comunicat, exposa que «els temps i les persones canvien i aquesta llibertat ja no agrada a la nova Esquerra». En aquest sentit, argumenta que «aquesta nova Esquerra pressiona per orientar els futurs pactes electorals amb qui sigui, al preu que sigui, amb l’únic objectiu d’aconseguir alcaldies, com més millor i poder dir que són la força política amb més representació territorial. I si cal arraconar al calaix els principis, s’arraconen. I si cal oblidar la repressió dels darrers anys, s’oblida. I si cal treure un peó del tauler d’escacs es treu i se’n posa un altre amb una corretja ben lligada per fer-lo moure a desig de la direcció del partit».

Ramon Planell conclou en el comunicat fet públic que «aquestes noves regles de joc ni les comparteixo, ni en vull ser partícip. No vull ser còmplice de malbaratar els somnis i anhels dels meus conciutadans per una parcel·la de poder institucional. Així doncs, prefereixo fer un pas enfora i seguir lluitant per la llengua, la cultura, el país i l’ecologisme des del carrers i places del meu poble abans que renunciar als principis que m’han guiat fins aquí».

Ramon Planell és actualment regidor a l’oposició (ERC hi té tres representants), però en els dos mandats anteriors ho havia estat de l’equip de govern, de la mà dels pactes amb CiU, amb Gil Ariso a l’alcaldia.