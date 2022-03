L’Ajuntament de Cardona, en una trobada amb Serveis Socials i entitats socials del municipi -Càritas, Creu Roja i Deixant Emprempta- van acordar donar resposta de manera coordinada a la crisi humanitària d’Ucraïna seguint les indicacions de les federacions d’ONG’s i del Fons Català de Cooperació.

Entre les principals accions, es recomana canalitzar la solidaritat amb el poble ucraïnès amb aportacions econòmiques a entitats que treballen sobre el terreny i, per tant, es descarta temporalment la recollida de material i productes de primera necessitat. En cas que hi hagués alguna família que arribés a Cardona, es faria una crida en funció de les seves necessitats.

Davant la necessitat d’acollida, l’Ajuntament ha posat en marxa un registre de cardonins i cardonines que estiguin disposats i puguin acollir persones que fugen de la guerra, i que tenen la necessitat d’un habitatge, a través de dos formularis. Per altra banda, l’Ajuntament ha posat a disposició alguns dels allotjaments col·lectius protegits.

El primer, per cedir un habitatge complert i, el segon, per cedir un espai en el mateix habitatge on resideix habitualment la unitat familiar. Els formularis també es podran recollir i entregar presencialment a Serveis Socials en horari d’atenció al públic, de 8:30 a 13:30 hores (de dilluns a divendres).

Creu Roja és l’organisme que està gestionant l’acollida de persones ucraïneses a Catalunya, que a dia d’avui s’han acollit ja milers arreu del país. En el cas dels menors no acompanyats, qui gestiona l’acollida és la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).

És molt important seguir només les indicacions de les entitats i organismes que treballen sobre el terreny a través dels seus canals oficials, davant la detecció d’alguns intents d’estafa.

Properament està prevista una jornada de sensibilització a Cardona sobre el conflicte a Ucraïna amb veus expertes.