ERC del Bages explica en resposta a les acusacions del regidor de Sant Joan Ramon Planell que ha donat a conèixer avui la seva renúncia al seu ajuntament per desacords amb la direcció del partit que "les Seccions Locals decideixen, mitjançant processos democràtics i independents, l'elecció de les persones caps de llista de les candidatures a les eleccions municipals, així com determinar les possibles aliances amb altres formacions una vegada definit l'escenari postelectoral". Planell ha explicat que no acceptava imposicions que li venien de la direcció, especialment en el cas dels pactes, ja que segons el seu punt de vista, la intenció prioritària és formar governs que atorguin alcaldia als republicans. "En cap cas s'ha qüestionat cap pacte local -segons explica la direcció comarcal en comunicat- ni, encara menys, volem pactar amb qui sigui", que són les paraules que feia servir Planell. "La Federació Comarcal s'està treballant amb totes les candidatures del Bages de cara a les municipals del 2023 respectant l'autonomia municipal de cada Secció Local com s'ha fet sempre", conclou el comunicat de la formació.

La direcció republicana aprofita el comunicat per agrair a Ramon Planell "la seva dedicació i feina feta durant tot aquest temps al capdavant del Grup Municipal d'ERC-AM a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada" i per mostrar la unitat que diuen que hi ha a la secció de Sant Joan. "Des del Grup Municipal i la Secció Local continuarem treballant plegats i amb voluntat de servei pel municipi i la seva gent, així com per la constitució d'una República Catalana que volem lliure, igualitària, feminista i verda", afrimen. I també insisteixen en què "a ERC Sant Joan de Vilatorrada hi cap tothom i s'aposta sempre per donar oportunitats a persones que poden aportar molt al projecte municipal". En tot cas, també afirmen que "el projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya defuig de personalismes" i "és un projecte col·lectiu basat en la transparència i el bon govern".