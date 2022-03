Van viatjar a la frontera de Polònia amb Ucraïna amb una furgoneta per recollir set persones, però quan van veure la quantitat de gent que necessitava ajuda per viatjar a Espanya van decidir que hi tornarien. I ho faran aquest diumenge, però amb dos autobusos -potser tres- i amb la intenció de recollir a 150 persones.

L’Eva Guijarro i la Marissi Valverde són dues pensionistes de Súria que dijous van viatjar fins a Przemysl per portar material per les persones afectades per la guerra i per portar una família de cinc persones i una parella a Espanya, on els esperaven familiars, que van arribar aquest diumenge a Súria. A la frontera, un centre comercial ara compleix la funció de centre d’acollida de refugiats.

Quan hi van anar a entregar el material i van demanar quina era la situació, els van dir que al centre hi havia al voltant de 150 persones que necessitaven viatjar a Espanya i ja hi tenien l’allotjament assegurat, però que no tenien com fer-ho. Des d’aquell moment, l’Eva i la Marissi van començar a treballar per organitzar un altre viatge amb l’objectiu de portar a totes aquestes persones a Espanya per tal que es retrobin amb els amics i familiars que els esperen, fugint així de la guerra.

Les dues surienques van contactar amb un manresà que ha comprat un autobús per fer aquest viatge i també amb un professional del sector que té la voluntat de participar en aquesta iniciativa. Amb els dos autobusos tenen al voltant de 110 places però ja estan treballant per disposar d’un tercer autobús per poder recollir les 150 persones que esperen a la frontera. Gràcies a aquesta col·laboració, el viatge podrà ser una realitat.

Tot i això, tindrà un cost aproximat de 15.000 euros, ja que s’haurà de pagar la gasolina i els peatges de tot el viatge. Per aquest motiu, l’Eva Guijarro i la Marissi Valverde han engegat una campanya per obtenir aquests diners a través de donacions. Ja han començat a rebre donacions i estan en contacte amb l’Ajuntament de Súria per buscar també altres vies per finançar el viatge. El viatge també servirà per portar molt material que hi ha al Bages però que encara no s’ha pogut portar a Ucraïna.

Fred i preocupació a la frontera

Les dues surienques van viatjar a Polònia per primera vegada sense saber què s’hi trobarien. Quan van veure el centre comercial convertit en centre de refugiats, se’ls va glaçar la sang. «Per molt que ho vegis per la televisió, fins que no hi ets no t’ho imagines», expliquen a Regió7.

Valverde i Guijarro asseguren que es van posar les mans al cap quan van saber que prop de 150 persones tenien allotjament a Espanya però no tenien com anar-hi. En aquest sentit, critiquen el paper de les administracions i la burocràcia. Asseguren que pel Govern no hauria de ser difícil portar autobusos a la frontera per endur-se a aquesta gent que ja té allotjament assegurat a Espanya.

Per altra banda, agraeixen tot el suport que van obtenir ja durant la recollida de material prèvia al viatge com ara que han començat a organitzar la segona expedició amb autobusos, que és més ambiciosa. Les dues no neguen que puguin fer més viatges si consideren que és necessari i tenen les possibilitats de fer-ho.