La Joventut Socialista de Catalunya de les Comarques Centrals (Bages, Berguedà i Solsonès) ha renovat executiva després d'un congrés extraordinari, en el que ha estat elegida com a primera secretària la santjoanenca Andrea Marcuello. Marcuello és la primera dona que lidera l’organització des de la seva formació i inicia així un primer mandat amb una executiva que incorpora nous perfils joves.

Montse Albacete, regidora de l’Ajuntament de Súria, acompanyarà a Marcuello al capdavant de l’organització com a viceprimera secretària i secretaria de feminisme, mentre que el manresà Mario Estrada ocuparà la secretaria d’organització.

L’alcalde de Súria, Albert Coberó, manté el seu càrrec com a secretari de política municipal i acció institucional. La resta de l’executiva la completen la santjoanenca Saray Pulido, qui s’estrena a l’executiva i al partit amb la secretaria de Comunicació i Acció a Xarxes, el castellgalinenc Marcel Gimeno com a secretari d’Acció Política i el manresà Axel Velasco, ocupant la secretaria d’idees i programes. Ferran Verdejo, secretari d’organització de la JSC nacional, formarà part també de l’executiva com a membre nat.

Segons han explicat els socialistes en un comunicat, aquest congrés extraordinari s'ha celebrat després que qui ha sigut primer secretari fins ara, Ángel Sáez, ha decidit que era el moment de fer un pas al costat després de més de 7 anys al capdavant de la formació socialista. Tot i això, continuarà formant part de la nova executiva com a vocal.

Sáez va agrair tota la confiança en ell durant tots aquests anys i va remarcar el treball en conjunt.

L’acte va finalitzar amb els parlaments de Cristòfol Gimeno, primer secretari del PSC Bages, Berguedà i Solsonès, Ot Garcia, primer secretari de la JSC Nacional, i de la escollida primera secretaria de les Comarques Centrals, Andrea Marcuello.