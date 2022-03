L'Ajuntament de Súria ha lliurat a l’associació Ucraïna al Cor (Sant Joan de Vilatorrada) les donacions de productes de primera necessitat que s’han recollit a la Casa de la Vila per a les persones refugiades a causa de la guerra en aquest país. Aquesta campanya es va iniciar a principis de mes i ha recollit aportacions de nombroses persones.

L’entitat Ucraïna al Cor està formada per famílies i persones procedents d’aquest país. La campanya compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Entre els productes recollits hi ha medicaments, aliments de llarga conservació, bolquers i material higiènic, entre d’altres. D’altra banda, el saló de sessions de la Casa de la Vila va acollir dilluns una reunió de persones i col·lectius que estan portant a terme altres iniciatives de suport a les persones refugiades d’Ucraïna. Per a més informació sobre aquestes accions es pot consultar el compte del col·lectiu Bruixes Salines a instagram.