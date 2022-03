Després de l’entrada en funcionament d’aquest model a Sallent, que es durà a terme durant aquest mes de març, el següent municipi que implantarà el model de contenidors tancats serà El Pont de Vilomara i Rocafort. La implantació d’aquest sistema al municipi està prevista per a mitjans del mes de maig i en breu s’iniciarà la campanya informativa a veïns, comerços i indústries.

Rajadell, Balsareny i dos barris de Sant Fruitós van ser els primers municipis que van pujar al carro d’aquest nou model de recollida de residus amb contenidors tancats que posava en marxa el Consorci del Bages per a la gestió de residus a través d’una prova pilot.

Les bones dades i l'experiència d'aquests anys han demostrat l'èxit del sistema i ara comença la fase d'implantació d'aquest model a deu municipis més de la comarca. El primer serà Sallent, durant aquest mes de març, i al llarg dels propers mesos s’hi afegiran, a més d’El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca, Aguilar de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Castellnou de Bages i Castellfollit del Boix. La ciutat de Manresa també té previst implantar i gestionar un sistema de contenidors tancats, i ha comptat amb la col·laboració del Consorci per treballar en fer realitat aquest projecte.

El canvi més important d’aquest sistema vers el model actual és que els contenidors d’orgànica i de resta estan tancats i només es podran obrir amb una targeta personalitzada que tindrà cada llar. Els contenidors de resta -on es llencen els residus que ja no es poden reciclar i que van a parar a l’abocador- només es podran obrir un dia concret a la setmana. Els contenidors d’orgànica, que també seran d’accés amb targeta, es podran obrir cada dia, igual que els d’envasos, paper i vidre, que seguiran sent d’accés lliure, com fins ara. Una altra diferència vers l’actual model és que les àrees de contenidors comptaran amb totes les fraccions, aspecte que facilitarà el reciclatge.

A més d’aquests canvis en els contenidors, el projecte també inclou altres serveis. Un dels més importants és la creació de la figura de l’informador ambiental, que serà la persona que gestionarà tot el referent a la recollida de residus al municipi i amb qui els usuaris podran contactar-hi a través de telèfon i WhatsApp per resoldre dubtes i realitzar gestions relacionades amb la gestió de residus. La principal funció d’aquesta nova figura, a més de ser la persona de contacte per als usuaris, serà la supervisió del correcte funcionament del model duent a terme un intens treball de camp.

Dins d’aquest nou projecte, també es facilitaran nous cubells d’orgànica a totes les llars del municipi i s’instal·larà una màquina expenedora de bosses d’orgànica compostables, les quals seran gratuïtes per la població a través de la targeta identificadora que disposarà cada llar. La recollida dels residus voluminosos, que fins ara gestionava directament l’Ajuntament a través de la brigada municipal, també formarà part d’aquest nou projecte, sent gestionat per l’informador ambiental, amb qui els veïns i veïnes hauran de contactar per concretar-ne la seva recollida.

Aquest model, després de la implantació en els municipis que s’han adherit al projecte, arribarà a uns 100.000 habitants de la comarca del Bages.