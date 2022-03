Cardona implantarà a principi del mes de maig el sistema de recollida de residus porta a porta. D’aquesta forma es convertirà en un dels ja més de 300 municipis de Catalunya que utilitzen aquest sistema.

Gràcies a la implantació d’aquest model, l’ajuntament espera assolir un percentatge de reciclatge del 80%, lluny del 37% que se’n recicla amb el sistema actual de contenidors de carrer.

Segons assegura el consistori, el canvi de model suposarà una millora directa en la eficiència del servei de recollida i gestió de residus, i a més, tindrà un impacte positiu directe cap al medi ambient.

També afirma que els beneficis d’aquest sistema repercutiran en l’àmbit econòmic ja que comportarà una reducció de les sancions i cànons que imposa l’Agència de Residus de Catalunya per a tractar cada tona de la fracció de rebuig no reciclat. Cal dir també que és un sistema socialment més just, ja que tots els habitants de Cardona participaran de la mateixa manera en una correcta gestió dels residus.

Amb el nou sistema, els veïns i veïnes del municipi deixaran els residus en uns cubells que proporcionarà gratuïtament l’Ajuntament davant la porta de casa en funció d’un calendari i uns horaris establerts. Així, cada dia es recollirà una o vàries fraccions. Els diferents establiments comercials i equipaments municipals també s’acolliran a aquest nou sistema, i tindran el seu propi calendari específic. En el cas del servei de recollida domèstica, es prestarà en horari nocturn 4 dies a la setmana (a partir de les 22:30 hores), mentre que pels comerços la recollida serà de 6 dies setmanals (en el mateix horari).

Sessions informatives sobre el Porta a Porta

A partir del dia 19 d’abril i fins el dia 26, de dilluns a dissabte es realitzaran un seguit de sessions que tindran per objectiu informar als veïns i veïnes del funcionament i els aspectes rellevants d’aquest servei i a la vegada resoldre els dubtes que puguin sorgir sobre aquest nou model. A més, aquestes sessions també serviran per a lliurar el material necessari (cubells, bujols, etiquetes, etc) a la ciutadania.

Aquestes sessions es duran a terme a l’Auditori Valentí Fuster, a l’avinguda del Rastrillo, 1. Estan programades en el següent horari:

- Dimarts 19, dijous 21 i divendres 22: sessions a les 15:30 / 16:15 / 17:00 / 17:45 / 18:30 / 19:15 / 20:15.

- Dimecres 20 i dilluns 25: sessions a les 10:30 / 11:30 / 12:30 / 15:30 / 16:15 / 17:00 / 17:45 / 18:30 / 19:15 / 20:15.

- Dissabte 23: sessions a les 10:30 / 11:30 / 12:30

Per altra banda, també es realitzaran sessions de caire telemàtic per tothom qui s’hi vulgui acollir:

- Dimarts 26 d’abril a les 15:30 / 17:00 i 18:30.

En quant als comerços, un equip d’informadors de l’Ajuntament s’acostaran als establiments per a informar de tots aquests aspectes i repartir el material necessari a partir de mitjans d’abril. Tots els domicilis rebran una carta de l’Ajuntament convocant-los a aquestes sessions informatives i indicant com ho han de fer per a inscriure-s’hi.

Oficina d'Atenció al Ciutadà

A més, des del moment que comenci el sistema 'porta a porta' l'Ajuntament disposarà per la ciutadania d'un informador ambiental per a qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir.