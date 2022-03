Els guanyadors de la fase catalana de les Olimpíades de Geologia van participar dissabte passat en una sortida pel Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, durant la qual van visitar alguns dels elements geològics més destacats del territori com la muntanya de sal de Cardona, la falla de Migmón de Súria i el barri de l’Estació de Sallent. El grup, format per una vintena de persones, estava integrat pels guanyadors de les proves celebrades a les quatre demarcacions catalanes, els seus acompanyants i membres de l’organització de les Olimpíades. Aquesta és la vuitena vegada que el Geoparc ofereix una sortida especial per als guanyadors de les Olimpíades, en una iniciativa que es va iniciar l’any 2013 i que només es va deixar de fer els anys 2020 i 2021 com a conseqüència de la pandèmia.

La visita va iniciar-se a l’interior de la muntanya de sal de Cardona i va continuar pel seu entorn exterior i la Vall Salina. Després el grup es va dirigir fins a Súria per veure l’anticlinal fallat del Migmón i la zona de les guixeres, seguint un tram de la riera del Tordell. A la tarda, van visitar el barri de l’Estació de Sallent. El director científic del Geoparc de la Catalunya Central, Ferran Climent, va ser l’encarregat de conduir el grup i donar les explicacions pertinents. Climent va explicar què és el Geoparc i que són els geoparcs mundials de la UNESCO, i va fer especial èmfasi en la vinculació entre les diferents estructures, processos i elements geològics amb la història i la cultura del territori. La sortida va servir perquè els guanyadors es coneguessin entre ells abans de participar a les proves estatals que tindran lloc el 26 i 27 de març a Almería. A més, els i les joves van poder reforçar sobre el terreny els coneixements i la preparació per a aquestes proves, a la vegada que aprenien més coses sobre la tasca dels geòlegs i sobre la geologia com a ciència i professió.