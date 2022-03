Monistrol de Montserrat ha posat en marxa una nova proposta turística per difondre el seu patrimoni, bastit a partir de dos elements principals. D’una banda, les noves tecnologies, ja que el que es proposa és una gimcana digital de descoberta a través dels dispositius mòbils. De l’altra, un personatge històric però ben real, Joan Carles Amat. Home polifacètic del renaixement que va brillar en el camp de les lletres, la música i la medicina i va ser autor de tractats que van donar la volta al món i del que enguany s’escauen els 450 anys del seu naixement. Un monistrolenc que esdevé l’atractiu i el fil conductor d’aquest viatge que combina la virtualitat amb el fet de trepitjar físicament els escenaris.

Es tracta d’una proposta lúdica de descoberta i aprenentatge de la història, la cultura i el patrimoni de la vila

Es tracta d’una proposta innovadora i lúdica de gamificació digital de la descoberta del patrimoni i els recursos turístics, que ja existeix en altres municipis de Catalunya i que, a grans trets, consisteix en un joc de pistes digital a l’entorn d’un personatge cèlebre de la vila i que té com a objectiu transformar l’experiència de visitants i turistes del municipi tot proposant la resolució de diferents enigmes.

Es vol aconseguir que la descoberta i l’aprenentatge de la història, la cultura i el patrimoni de la vila sigui més lúdica i fructífera, cridant l’atenció sobre determinats elements i racons. Per a gaudir d’aquest recurs turístic no caldrà organitzar grups, ni utilitzar material físic, ni descarregar aplicacions en dispositius mòbils. Ho podrà fer qualsevol persona en qualsevol moment, dia i hora, de forma totalment gratuïta: només és necessari el telèfon mòbil i un codi QR o web. El recorregut de la gimcana batejada amb el nom de L’home del Renaixement transcorre pels carrers més destacables de la vila, amb parades en els 15 elements que la configuren. La durada del joc es calcula entre una hora i una hora i quart i està disponible en català, castellà, francès i anglès.

Es tracta d’una iniciativa que s’emmarca en el projecte de desenvolupament de l’aposta turística del municipi i amb la mirada posada en el programa d’actes i d’activitats que es realitzaran enguany al voltant de l’efemèride de Joan Carles Amat.

Nascut a Monistrol de Montserrat el 1572, va excel·lir en diversos camps del coneixement, com la literatura, la música i la medicina. Per aquest motiu, molts historiadors el defineixen com un artista d’essència renaixentista, amb obres de referència a tot el món, com el primer tractat per aprendre a tocar la guitarra més antic que es conserva. Els seus llibres són d’abast internacional, però les seves arrels es troben a Monistrol de Montserrat.

Quan va acabar els estudis de Medicina a les universitats de Barcelona i València, va exercir a les localitats d’Esparreguera i Monistrol i va destacar també com a metge del monestir de Montser-rat. En el camp de la medicina, va publicar tractats d’abast internacional com el títol Fructus Mediciane, editat en diferents ocasions al llarg del segle XVII.

En el terreny artístic, va brillar en la música, amb el primer tractat sobre la guitarra, però també en el camp de la literatura. Una de les seves obres, titulada Quatre-cents aforismes catalans, va tenir un gran ressò a Catalunya i es va utilitzar en diferents escoles com a material didàctic.

Una altra de les seves inquietuds era la política local i, de fet, va arribar a ser alcalde de Monistrol de Montserrat. L’historiador Joan Pozo destaca que estava «molt implicat» en la vida social del municipi i, abans de ser batlle, havia desenvolupat altres oficis, com el de rellotger.