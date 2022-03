L’espai cultural Fàbrica Vella de Sallent va acollir dilluns amb una gran resposta per part del públic l’estrena de Frikibingo Rosie, un espectacle inèdit dedicat a l’alumnat de Secundària en què a través de la música i l’ús de les tecnologies es fomenta la coeducació i l’esperit crític sobre el contingut de les lletres d’algunes de les cançons més conegudes pel públic juvenil. Segons Rafa Gordillo, membre de Frikibingo, l'objectiu és “proporcionar eines al jovent per reflexionar sobre la música des d’una perspectiva de gènere i per a ajudar en la prevenció d’actituds i estereotips sexistes que puguin derivar en futures violències masclistes. Sense censura ni prohibicions, sinó amb pedagogia”.

Tot i ser especial, aquest Frikibingo va mantenir la seva essència: no hi van faltar ni els gomets, ni els cartrons, ni la música, ni tampoc les sorpreses. La primera part de l’espectacle va consistir en un joc a través d’una aplicación per a telèfons mòbils en què els joves havien de reflexionar sobre les violències masclistes. Després va ser el torn del clàssic Frikibingo, però amb una selecció de temes musicals que feien reflexionar sobre el contingut sexista de les lletres d’algunes cançons.

FKB Rosie és una coproducció de Frikibingo i Fàbrica Vella que va veure la llum després de mesos de treball, en coordinació també amb l’Institut Llobregat de Sallent i el propi Ajuntament. De fet, l’espectacle es va dissenyar expressament per a l’alumnat de 12 a 18 anys. Des de l’IES Llobregat, la seva coordinadora pedagògica, Laia Riu, destaca que “la proposta és molt original i engrescadora, perquè permet abordar la coeducació des d’una vessant més lúdica”.

La responsable de la programació de la Fàbrica Vella de Sallent, Ruth Matamala, destaca que “el Frikibingo és una proposta normalment associada a festa i bogeria que en aquesta ocasió s’ha sabut reconduir i reconvertir-la en una activitat educativa, que combina la diversió amb la reflexió sobre una temàtica que està molt a l’ordre del dia”. Matamala expressava el seu desig que FKB Rosie “sigui una proposta que cridi l’atenció al jovent, ja que es tracta d’un públic al que costa d’arribar. Ens agradaria engrescar-los per tal que en un futur no massa llunyà, contemplin la possibilitat d’assistir als esdeveniments que es facin a Fàbrica Vella, com una opció lúdica més sobretot els pensats especialment per ells".

Segons Frikibingo, el públic a qui va adreçat aquest espectacle “es troba en una franja d’edat en què la seva identitat personal s’està acabant de formar. Això vol dir que la música, per la força que té com a element de socialització, és una eina molt potent per a educar des de la diferència i per una igualtat real de drets i oportunitats entre dones i homes”.