Amb l’objectiu de garantir que tots els infants i adolescents del municipi tinguin cobertes les seves necessitats i demandes i comptin amb tots els recursos necessaris, l’Ajuntament de Sant Fruitós, amb el suport de la Diputació, ha engegat un procés per definir els objectius i les accions a desenvolupar. En aquesta fase de diagnòstic també s’ha comptat amb la participació del Consell d’Infants del municipi, format per nens i nenes de 5è i 6è de primària de totes les escoles, que durant la trobada han pogut aportar la seva visió personal. També hi ha pres part el Consell Municipal d’Infància, on hi ha representats diferents agents educatius del municipi, polítics, tècnics de diferents àmbits, la comunitat educativa, les entitats i la ciutadania.