L’Ajuntament de Santpedor ha donat 39 mantes de l’antiga residència municipal a la Creu Roja Manresa. Es tracta d’una acció destinada a la campanya de recollida d’hivern i altres accions humanitàries de l’ONG, en què l’Ajuntament s’ha sumat fent la donació de les mantes de què disposava, material de l’antiga residència i que a dia d’avui ja no es feia servir.

Des que es va posar en marxa la residència municipal Can Jorba, el material que hi havia a l’antiga residència va deixar d’usar-se. I és que la concessió administrativa exigia que l’empresa encarregada de la gestió de la nova residència aportés tot el material i l’equipament necessaris per a dur a terme l’activitat.

L’Ajuntament ha treballat des de llavors per aconseguir la reutilització d’aquest material i donar-li un ús social, posant-lo al servei de persones que el necessiten de forma totalment gratuïta.

En aquest sentit, l’any passat l’Ajuntament va cedir a Creu Roja i a la fundació Sant Andreu Salut els llits articulats i matalassos de làtex i ara ha fet donació d’una quarantena de mantes.