L'Ajuntament de Súria ha renovat els contenidors de recollida d'oli domèstic usat de les sis àrees de recollida selectiva que hi ha distribuïdes pel municipi, tant al nucli urbà com als diferents barris de la vila. Paral·lelament, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) disposa novament d'embuts per poder colar oli domèstic, que les persones interessades podran recollir fins que s'exhaureixin les unitats.

Els nous contenidors substitueixen els anteriors en el marc d'una campanya per promoure el reciclatge, impulsada per la regidoria de Medi Ambient, amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, l'Agència de Residus de Catalunya, i la Generalitat. En concret, els punts de recollida on s'han renovat els contenidors són el del centre urbà (al carrer Pius Macià), i els dels barris de Joncarets (carrer Picasso), Poble Vell (carrer del Roser), Salipota (avinguda del Cardener), Sant Jaume (carrer Àngel Guimerà), i Santa Maria (a l'encreuament del carrer de les Flors i el carrer Transformador). En aquests contenidors es pot dipositar l'oli usat en ampolles de plàstic de fins a 5 litres, i no s'hi pot deixar oli a granel, ni ampolles de vidre o brics. Pel que fa als embuts per colar l'oli, les persones interessades en obtenir-ne un es poden adreçar a l'OAC en horari d'atenció al públic portant omplerta la butlleta de sol·licitud. En l'anterior campanya, els dies 4, 5 i 7 d'abril, es van repartir gairebé 300 embuts en un punt informatiu que es va instal·lar a la plaça de la Serradora i a la plaça de Sant Joan.